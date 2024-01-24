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В Буэнос-Айресе несколько тысяч человек устроили акцию против правительства
В Буэнос-Айресе несколько тысяч человек устроили акцию против правительства - РИА Новости, 24.01.2024
В Буэнос-Айресе несколько тысяч человек устроили акцию против правительства
Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса на очередную акцию протеста против правительства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T22:31
2024-01-24T22:31
2024-01-24T22:31
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 янв - РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса на очередную акцию протеста против правительства, передает корреспондент РИА Новости. Акцию снова организовали аргентинские профсоюзы. Они ее приурочили к национальной забастовке, которая проводится в среду. Люди собрались у здания конгресса, где проходят обсуждение чрезвычайные реформы президента страны Хавьера Милея. Протестующие заняли несколько прилегающих к площади конгресса улиц. Само здание взято в плотное кольцо полиции. Неподалеку от места скопления людей дежурят водометные машины. Однако в целом обстановка вполне спокойная. Ранее президент Аргентины Хавьер Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и в настоящее время рассматриваются парламентом. В частности, декрет включает отмену действующего закона об аренде жилья, которым были недовольны и съемщики, и арендодатели, отмену регулирования цен, которое практиковало прежнее правительство, устанавливая потолок стоимости на чувствительные товары. Указом также предусмотрена реформа трудового законодательства, взносов в систему здравоохранения, открывается дорога для приватизации госкомпаний.
https://ria.ru/20240123/inflyatsiya-1922788058.html
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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина, хавьер милей
В мире, Буэнос-Айрес (город), Аргентина, Хавьер Милей
В Буэнос-Айресе несколько тысяч человек устроили акцию против правительства
В центре Буэнос-Айреса несколько тысяч человек устроили акцию против властей
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 янв - РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса на очередную акцию протеста против правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию снова организовали аргентинские профсоюзы. Они ее приурочили к национальной забастовке, которая проводится в среду. Люди собрались у здания конгресса, где проходят обсуждение чрезвычайные реформы президента страны Хавьера Милея.
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Протестующие заняли несколько прилегающих к площади конгресса улиц. Само здание взято в плотное кольцо полиции. Неподалеку от места скопления людей дежурят водометные машины. Однако в целом обстановка вполне спокойная.
Ранее президент Аргентины Хавьер Милей
подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и в настоящее время рассматриваются парламентом.
В частности, декрет включает отмену действующего закона об аренде жилья, которым были недовольны и съемщики, и арендодатели, отмену регулирования цен, которое практиковало прежнее правительство, устанавливая потолок стоимости на чувствительные товары. Указом также предусмотрена реформа трудового законодательства, взносов в систему здравоохранения, открывается дорога для приватизации госкомпаний.
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