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В Москве арестовали замначальника полиции ОМВД по Зюзино за взятки
В Москве арестовали замначальника полиции ОМВД по Зюзино за взятки - РИА Новости, 24.01.2024
В Москве арестовали замначальника полиции ОМВД по Зюзино за взятки
Зюзинский суд Москвы арестовал заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по району Зюзино Сергея Алипова по делу о взятках, сообщили... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T18:20
2024-01-24T18:20
2024-01-24T18:20
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы арестовал заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по району Зюзино Сергея Алипова по делу о взятках, сообщили РИА Новости в суде. "Судом удовлетворено ходатайство следователя, в отношении Алипова С.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 марта", — сказали в суде. В инстанции уточнили, что Алипов обвиняется в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и даче взятки (часть 3 статьи 290, часть 2 статьи 291.1, часть 3 статьи 291 УК РФ). Иных подробностей дела в суде не предоставили, а следствие ситуацию пока не комментировало.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали замначальника полиции ОМВД по Зюзино за взятки
В Москве арестовали замначальника полиции ОМВД по Зюзино Алипова за взятки
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы арестовал заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по району Зюзино Сергея Алипова по делу о взятках, сообщили РИА Новости в суде.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя, в отношении Алипова С.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 марта", — сказали в суде.
В инстанции уточнили, что Алипов обвиняется в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и даче взятки (часть 3 статьи 290, часть 2 статьи 291.1, часть 3 статьи 291 УК РФ). Иных подробностей дела в суде не предоставили, а следствие ситуацию пока не комментировало.
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