https://ria.ru/20240124/arest-1923274375.html

В Москве арестовали замначальника полиции ОМВД по Зюзино за взятки

В Москве арестовали замначальника полиции ОМВД по Зюзино за взятки - РИА Новости, 24.01.2024

В Москве арестовали замначальника полиции ОМВД по Зюзино за взятки

Зюзинский суд Москвы арестовал заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по району Зюзино Сергея Алипова по делу о взятках, сообщили... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T18:20

2024-01-24T18:20

2024-01-24T18:20

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы арестовал заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по району Зюзино Сергея Алипова по делу о взятках, сообщили РИА Новости в суде. "Судом удовлетворено ходатайство следователя, в отношении Алипова С.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 марта", — сказали в суде. В инстанции уточнили, что Алипов обвиняется в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и даче взятки (часть 3 статьи 290, часть 2 статьи 291.1, часть 3 статьи 291 УК РФ). Иных подробностей дела в суде не предоставили, а следствие ситуацию пока не комментировало.

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

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