https://ria.ru/20240124/arbenina-1923124090.html

Во Владивостоке состоится концерт Арбениной, который власти хотели отменить

Во Владивостоке состоится концерт Арбениной, который власти хотели отменить - РИА Новости, 24.01.2024

Во Владивостоке состоится концерт Арбениной, который власти хотели отменить

Концерт певицы Дианы Арбениной во Владивостоке, который ранее власти города рекомендовали отменить, состоится, так как выступление согласовано с Минюстом РФ,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T07:15

2024-01-24T07:15

2024-01-24T07:15

шоубиз

диана арбенина

олег кожемяко

ночные снайперы

владивосток

россия

йошкар-ола

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ВЛАДИВОСТОК, 24 янв – РИА Новости. Концерт певицы Дианы Арбениной во Владивостоке, который ранее власти города рекомендовали отменить, состоится, так как выступление согласовано с Минюстом РФ, сообщает городской Муниципальный центр управления (МЦУ). На прошлой неделе в комментариях в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко один из пользователей попросил отменить концерт Арбениной 27 февраля. МЦУ Владивостока ответил ему, что певица официально не является иноагентом или релокантом, но управление культуры администрации Владивостока направило рекомендации об отмене концерта его организаторам. В МЦУ добавили, что творческий репертуар Арбениной "соответствует цензуре". В комплексе "Фетисов Арена", где планируется выступление, РИА Новости рассказали, что концерт Арбениной под вопросом, билеты не продают. "В администрацию поступило два официальных обращения через интернет-приемную с запросом об отмене концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы". Организаторам концерта даны рекомендации согласовать выступление с Минюстом России (реестр иностранных агентов) и принять решение об отмене при необходимости. Эти рекомендации организаторами концерта выполнены. Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" проводится в соответствии с действующим законодательством, отмены не планируется", - сообщает МЦУ в комментариях в Telegram-канале Кожемяко. На онлайн-площадке Vl.ru сейчас можно купить билеты на концерт Арбениной. На прошлой неделе такой возможности не было. Ранее местные жители в комментариях в Telegram-канале Кожемяко массово высказывались о незаконности возможной отмены выступления Арбениной во Владивостоке. В октябре 2023 года концерт Арбениной отменили в Йошкар-Оле. По заявлению министра культуры республики Марий Эл Константина Иванова, это произошло из-за негативных высказываний певицы о России и политике. Концерт Арбениной в Ижевске 17 октября состоялся. Также состоялся концерт группы в Новосибирске 22 октября, несмотря на заявление главы "Союза отцов" региона о том, что якобы многие жители выступают категорически против него. В ноябре Арбенина сообщила, что "без объяснения причин концерт в Томске был отменен и договор расторгнут в одностороннем порядке".

https://ria.ru/20231220/arbenina-1916967928.html

https://ria.ru/20240123/lolita-1922922969.html

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диана арбенина, олег кожемяко, ночные снайперы, владивосток, россия, йошкар-ола