https://ria.ru/20240124/alibasov-1923065802.html
Бари Алибасов тайно женился в восьмой раз
Бари Алибасов тайно женился в восьмой раз - РИА Новости, 24.01.2024
Бари Алибасов тайно женился в восьмой раз
Композитор и продюсер Бари Алибасов признался в программе "Хватит слухов!", что после развода с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной снова женился. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T00:46
2024-01-24T00:46
2024-01-24T00:49
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Композитор и продюсер Бари Алибасов признался в программе "Хватит слухов!", что после развода с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной снова женился.Избранницей 76-летнего Алибасова стала уроженка Донбасса и его личная помощница Елена. По словам основателя группы "На-На", они узаконили отношения еще два года назад. Однако решили это не афишировать."У нас никакого праздника не было, пошли, просто расписались и все. Мы даже в ресторан не ходили. […] Никакого шума не было. […] Тихо зарегистрировались и тихо живем", — поделился он.Заслуженный артист также добавил, что до бракосочетания с Еленой официально был женат семь раз. Предыдущие отношения Алибасов строил с народной артисткой России Лидией Федосеевой-Шукшиной. Семейная жизнь пары была яркой и скандальной и привлекала внимание СМИ. Однако в сентябре 2021 года после трех лет брака супруги развелись.
https://ria.ru/20231117/alibasov-1910027120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Бари Алибасов тайно женился в восьмой раз
Алибасов после развода с Федосеевой-Шукшиной женился на своей помощнице