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Бари Алибасов тайно женился в восьмой раз - РИА Новости, 24.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:46 24.01.2024 (обновлено: 00:49 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/alibasov-1923065802.html
Бари Алибасов тайно женился в восьмой раз
Бари Алибасов тайно женился в восьмой раз - РИА Новости, 24.01.2024
Бари Алибасов тайно женился в восьмой раз
Композитор и продюсер Бари Алибасов признался в программе "Хватит слухов!", что после развода с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной снова женился. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T00:46
2024-01-24T00:49
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Композитор и продюсер Бари Алибасов признался в программе "Хватит слухов!", что после развода с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной снова женился.Избранницей 76-летнего Алибасова стала уроженка Донбасса и его личная помощница Елена. По словам основателя группы "На-На", они узаконили отношения еще два года назад. Однако решили это не афишировать.&quot;У нас никакого праздника не было, пошли, просто расписались и все. Мы даже в ресторан не ходили. […] Никакого шума не было. […] Тихо зарегистрировались и тихо живем&quot;, — поделился он.Заслуженный артист также добавил, что до бракосочетания с Еленой официально был женат семь раз. Предыдущие отношения Алибасов строил с народной артисткой России Лидией Федосеевой-Шукшиной. Семейная жизнь пары была яркой и скандальной и привлекала внимание СМИ. Однако в сентябре 2021 года после трех лет брака супруги развелись.
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бари алибасов, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, лидия федосеева-шукшина, на-на
Шоубиз, Бари Алибасов, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Лидия Федосеева-Шукшина, На-На
Бари Алибасов тайно женился в восьмой раз

Алибасов после развода с Федосеевой-Шукшиной женился на своей помощнице

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПродюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Композитор и продюсер Бари Алибасов признался в программе "Хватит слухов!", что после развода с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной снова женился.
Избранницей 76-летнего Алибасова стала уроженка Донбасса и его личная помощница Елена.
По словам основателя группы "На-На", они узаконили отношения еще два года назад. Однако решили это не афишировать.
«

"У нас никакого праздника не было, пошли, просто расписались и все. Мы даже в ресторан не ходили. […] Никакого шума не было. […] Тихо зарегистрировались и тихо живем", — поделился он.

Заслуженный артист также добавил, что до бракосочетания с Еленой официально был женат семь раз.
Предыдущие отношения Алибасов строил с народной артисткой России Лидией Федосеевой-Шукшиной. Семейная жизнь пары была яркой и скандальной и привлекала внимание СМИ.
Однако в сентябре 2021 года после трех лет брака супруги развелись.
Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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