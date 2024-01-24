https://ria.ru/20240124/alibasov-1923065802.html

Бари Алибасов тайно женился в восьмой раз

Бари Алибасов тайно женился в восьмой раз - РИА Новости, 24.01.2024

Бари Алибасов тайно женился в восьмой раз

Композитор и продюсер Бари Алибасов признался в программе "Хватит слухов!", что после развода с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной снова женился. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T00:46

2024-01-24T00:46

2024-01-24T00:49

шоубиз

бари алибасов

знаменитости

новости шоу-бизнеса

шоу-бизнес

лидия федосеева-шукшина

на-на

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055348_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_86503edeb76272dd60088fc6bd0130a7.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Композитор и продюсер Бари Алибасов признался в программе "Хватит слухов!", что после развода с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной снова женился.Избранницей 76-летнего Алибасова стала уроженка Донбасса и его личная помощница Елена. По словам основателя группы "На-На", они узаконили отношения еще два года назад. Однако решили это не афишировать."У нас никакого праздника не было, пошли, просто расписались и все. Мы даже в ресторан не ходили. […] Никакого шума не было. […] Тихо зарегистрировались и тихо живем", — поделился он.Заслуженный артист также добавил, что до бракосочетания с Еленой официально был женат семь раз. Предыдущие отношения Алибасов строил с народной артисткой России Лидией Федосеевой-Шукшиной. Семейная жизнь пары была яркой и скандальной и привлекала внимание СМИ. Однако в сентябре 2021 года после трех лет брака супруги развелись.

https://ria.ru/20231117/alibasov-1910027120.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

бари алибасов, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, лидия федосеева-шукшина, на-на