https://ria.ru/20240124/afrika-1923176322.html

Россия настроена расширить взаимодействие со странами Африки, заявил Песков

Россия настроена расширить взаимодействие со странами Африки, заявил Песков - РИА Новости, 24.01.2024

Россия настроена расширить взаимодействие со странами Африки, заявил Песков

Россия настроена расширять взаимодействие со странами Африки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:32

2024-01-24T12:32

2024-01-24T12:39

в мире

россия

африка

дмитрий песков

москва

идрис деби

владимир путин

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия настроена расширять взаимодействие со странами Африки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби прибыл в Москву в среду, у него запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным."Чад - одна из африканских стран, наш партнер потенциальный. Все возможности нашего взаимодействия далеко не раскрыты, есть над чем работать. На недавнем саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге принимал участие министр иностранных дел Чада и в продолжение собственно вот этих процессов и осуществляется этот официальный визит. Мы настроены продолжать расширять наше взаимодействие с африканскими странами ", - сказал Песков в среду.

https://ria.ru/20240118/politika-1922228081.html

россия

африка

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в мире, россия, африка, дмитрий песков, москва, идрис деби, владимир путин