https://ria.ru/20240124/afrika-1923176322.html
Россия настроена расширить взаимодействие со странами Африки, заявил Песков
Россия настроена расширить взаимодействие со странами Африки, заявил Песков - РИА Новости, 24.01.2024
Россия настроена расширить взаимодействие со странами Африки, заявил Песков
Россия настроена расширять взаимодействие со странами Африки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:32
2024-01-24T12:32
2024-01-24T12:39
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идрис деби
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия настроена расширять взаимодействие со странами Африки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби прибыл в Москву в среду, у него запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным."Чад - одна из африканских стран, наш партнер потенциальный. Все возможности нашего взаимодействия далеко не раскрыты, есть над чем работать. На недавнем саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге принимал участие министр иностранных дел Чада и в продолжение собственно вот этих процессов и осуществляется этот официальный визит. Мы настроены продолжать расширять наше взаимодействие с африканскими странами ", - сказал Песков в среду.
https://ria.ru/20240118/politika-1922228081.html
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в мире, россия, африка, дмитрий песков, москва, идрис деби, владимир путин
В мире, Россия, Африка, Дмитрий Песков, Москва, Идрис Деби, Владимир Путин
Россия настроена расширить взаимодействие со странами Африки, заявил Песков
Песков: РФ настроена расширять взаимодействие со странами Африки