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После землетрясения в Алма-Ате за медпомощью обратились 44 человека
После землетрясения в Алма-Ате за медпомощью обратились 44 человека - РИА Новости, 23.01.2024
После землетрясения в Алма-Ате за медпомощью обратились 44 человека
После 5-балльного землетрясения в Алма-Ате за медицинской помощью обратились 44 человека, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T07:36
2024-01-23T07:36
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АЛМА-АТА, 23 янв - РИА Новости. После 5-балльного землетрясения в Алма-Ате за медицинской помощью обратились 44 человека, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана. "В Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей. С разными показаниями они доставлены в стационары города. Из них 34 взрослых, трое из них госпитализированы, 31 человек отправлен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. Медицинскую помощь получили 10 детей, пятеро из них госпитализированы, отметили в ведомстве. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов. Ранее во вторник управление здравоохранения Алма-Аты сообщило о восьми пострадавших при землетрясении. Трое людей выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще пятеро получили травмы, выбегая из дома.
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После землетрясения в Алма-Ате за медпомощью обратились 44 человека
Минздрав Казахстана: 44 жителям Алма-Аты понадобилась помощь после землетрясения
АЛМА-АТА, 23 янв - РИА Новости. После 5-балльного землетрясения в Алма-Ате за медицинской помощью обратились 44 человека, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.
«
"В Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей. С разными показаниями они доставлены в стационары города. Из них 34 взрослых, трое из них госпитализированы, 31 человек отправлен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Медицинскую помощь получили 10 детей, пятеро из них госпитализированы, отметили в ведомстве.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии
в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов.
Ранее во вторник управление здравоохранения Алма-Аты сообщило о восьми пострадавших при землетрясении. Трое людей выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще пятеро получили травмы, выбегая из дома.
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