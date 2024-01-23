https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1922875215.html

Жители Алма-Аты почувствовали еще одно землетрясение

Жители Алма-Аты почувствовали еще одно землетрясение - РИА Новости, 23.01.2024

Жители Алма-Аты почувствовали еще одно землетрясение

Жители Алма-Аты утром вторника ощутили подземные толчки интенсивностью 2 балла, эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился на границе Киргизии и Китая,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T05:14

2024-01-23T05:14

2024-01-23T09:18

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АЛМА-АТА, 23 янв - РИА Новости. Жители Алма-Аты утром вторника ощутили подземные толчки интенсивностью 2 балла, эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился на границе Киргизии и Китая, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области. Это второй случай за ночь на вторник. До этого землетрясение произошло на границе Казахстана и Киргизии, магнитуда составила 6,7, алмаатинцы ощутили толчки интенсивностью 5 баллов и начали выбегать на улицу. В городе всю ночь работали пункты приема граждан при землетрясении. В управлении здравоохранения сообщили о восьмерых пострадавших. "23 января 2024 года в 05 часов 19 мин 22 секунды алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 278 километрах на юго-восток от Алматы, на границе Кыргызстана и Китая", - говорится в сообщении. Отмечается, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло на глубине пяти километров, жители Алма-Аты ощутили толчки интенсивностью 2 балла.

https://ria.ru/20240122/zemletryasenie-1922857196.html

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алма-ата, киргизия, китай, в мире