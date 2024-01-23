https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1922874494.html

Восемь жителей Алма-Аты пострадали при землетрясении, прыгая из окон

Восемь жителей Алма-Аты пострадали при землетрясении, прыгая из окон - РИА Новости, 23.01.2024

Восемь жителей Алма-Аты пострадали при землетрясении, прыгая из окон

Восемь человек пострадали при землетрясении в Алма-Ате в ночь с понедельника на вторник, сообщает городское управление здравоохранения. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T05:00

2024-01-23T05:00

2024-01-23T09:16

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АЛМА-АТА, 23 янв - РИА Новости. Восемь человек пострадали при землетрясении в Алма-Ате в ночь с понедельника на вторник, сообщает городское управление здравоохранения.Землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов и начали выбегать на улицу."В результате землетрясения в Алматы по состоянию на 03:00 23 января пострадали восемь человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города. Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов. Двое пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.Еще пять человек получили травмы, выбегая из дома. После оказания медицинской помощи их отправили на амбулаторное лечение, уточнили в управлении.

https://ria.ru/20240123/kitay-1922871656.html

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алма-ата, казахстан, киргизия, в мире