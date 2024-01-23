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Восемь жителей Алма-Аты пострадали при землетрясении, прыгая из окон - РИА Новости, 23.01.2024
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05:00 23.01.2024 (обновлено: 09:16 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1922874494.html
Восемь жителей Алма-Аты пострадали при землетрясении, прыгая из окон
Восемь жителей Алма-Аты пострадали при землетрясении, прыгая из окон - РИА Новости, 23.01.2024
Восемь жителей Алма-Аты пострадали при землетрясении, прыгая из окон
Восемь человек пострадали при землетрясении в Алма-Ате в ночь с понедельника на вторник, сообщает городское управление здравоохранения. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T05:00
2024-01-23T09:16
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АЛМА-АТА, 23 янв - РИА Новости. Восемь человек пострадали при землетрясении в Алма-Ате в ночь с понедельника на вторник, сообщает городское управление здравоохранения.Землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов и начали выбегать на улицу."В результате землетрясения в Алматы по состоянию на 03:00 23 января пострадали восемь человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города. Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов. Двое пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.Еще пять человек получили травмы, выбегая из дома. После оказания медицинской помощи их отправили на амбулаторное лечение, уточнили в управлении.
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Алма-Ата, Казахстан, Киргизия, В мире
Восемь жителей Алма-Аты пострадали при землетрясении, прыгая из окон

Восемь жителей Алма-Аты при землетрясении выпрыгнули из окон и получили ранения

© SputnikЖители Алма-Аты во временном пункте сбора для пострадавших от землетрясения
Жители Алма-Аты во временном пункте сбора для пострадавших от землетрясения - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Sputnik
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АЛМА-АТА, 23 янв - РИА Новости. Восемь человек пострадали при землетрясении в Алма-Ате в ночь с понедельника на вторник, сообщает городское управление здравоохранения.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов и начали выбегать на улицу.
"В результате землетрясения в Алматы по состоянию на 03:00 23 января пострадали восемь человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города. Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов. Двое пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.
Еще пять человек получили травмы, выбегая из дома. После оказания медицинской помощи их отправили на амбулаторное лечение, уточнили в управлении.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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