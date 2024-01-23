Рейтинг@Mail.ru
"Так не было ни у кого". Депутат Рады сделал дерзкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 23.01.2024 (обновлено: 00:21 24.01.2024)
https://ria.ru/20240123/zelenskiy-1923074303.html
"Так не было ни у кого". Депутат Рады сделал дерзкое заявление о Зеленском
"Так не было ни у кого". Депутат Рады сделал дерзкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 24.01.2024
"Так не было ни у кого". Депутат Рады сделал дерзкое заявление о Зеленском
Украинский предприниматель и депутат Верховной рады Сергей Тарута назвал президента страны Владимира Зеленского некомпетентным лидером, его слова приводит... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-23T19:45
2024-01-24T00:21
политика
владимир зеленский
украина
сша
евросоюз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинский предприниматель и депутат Верховной рады Сергей Тарута назвал президента страны Владимира Зеленского некомпетентным лидером, его слова приводит газета El Mundo.&quot;Ни один президент не проявлял такого уровня некомпетентности&quot;, — заявил политик.Как пишет издание, Тарута не скрывает своего недовольства украинским лидером и его командой. Депутат также раскритиковал западных союзников, которые давили на Киев с целью начать наступление на укрепленные российские позиции. При этом Вашингтон и Брюссель не предоставили авиации для этих действий, отметил он.ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1923036631.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce4bdf64bf0f89385fffb64f34f7f04c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир зеленский, украина, сша, евросоюз, россия
Политика, Владимир Зеленский, Украина, США, Евросоюз, Россия
"Так не было ни у кого". Депутат Рады сделал дерзкое заявление о Зеленском

Депутат Рады Сергей Тарута заявил о некомпетентности Зеленского и его команды

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинский предприниматель и депутат Верховной рады Сергей Тарута назвал президента страны Владимира Зеленского некомпетентным лидером, его слова приводит газета El Mundo.
«

"Ни один президент не проявлял такого уровня некомпетентности", — заявил политик.

Как пишет издание, Тарута не скрывает своего недовольства украинским лидером и его командой. Депутат также раскритиковал западных союзников, которые давили на Киев с целью начать наступление на укрепленные российские позиции. При этом Вашингтон и Брюссель не предоставили авиации для этих действий, отметил он.
ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
"Началась паника". В США раскрыли, почему Буданова хотят сделать главкомом
Вчера, 17:27
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийУкраинаСШАЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала