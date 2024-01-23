https://ria.ru/20240123/zelenskiy-1923074303.html
"Так не было ни у кого". Депутат Рады сделал дерзкое заявление о Зеленском
"Так не было ни у кого". Депутат Рады сделал дерзкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 24.01.2024
"Так не было ни у кого". Депутат Рады сделал дерзкое заявление о Зеленском
Украинский предприниматель и депутат Верховной рады Сергей Тарута назвал президента страны Владимира Зеленского некомпетентным лидером, его слова приводит... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-23T19:45
2024-01-23T19:45
2024-01-24T00:21
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинский предприниматель и депутат Верховной рады Сергей Тарута назвал президента страны Владимира Зеленского некомпетентным лидером, его слова приводит газета El Mundo."Ни один президент не проявлял такого уровня некомпетентности", — заявил политик.Как пишет издание, Тарута не скрывает своего недовольства украинским лидером и его командой. Депутат также раскритиковал западных союзников, которые давили на Киев с целью начать наступление на укрепленные российские позиции. При этом Вашингтон и Брюссель не предоставили авиации для этих действий, отметил он.ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1923036631.html
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политика, владимир зеленский, украина, сша, евросоюз, россия
Политика, Владимир Зеленский, Украина, США, Евросоюз, Россия
"Так не было ни у кого". Депутат Рады сделал дерзкое заявление о Зеленском
Депутат Рады Сергей Тарута заявил о некомпетентности Зеленского и его команды