https://ria.ru/20240123/zelenskiy-1922899346.html
В Крыму предложили Зеленскому предъявить претензии на египетские пирамиды
В Крыму предложили Зеленскому предъявить претензии на египетские пирамиды - РИА Новости, 23.01.2024
В Крыму предложили Зеленскому предъявить претензии на египетские пирамиды
Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации", РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:25
2024-01-23T10:25
2024-01-23T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации", предложил ему с таким же успехом предъявить претензии на египетские пирамиды. Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. "В этом указе, который иначе чем бредни и бумагомарательство и не назовешь, нет ничего нового. Странно, что в указе ничего не сказано о древних украх, положивших начало всем древним цивилизациям. С таким же успехом Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды или, к примеру, Колизей", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, у Зеленского и его "банды" нет никакой исторической перспективы, так же, как и у указов, которые они штампуют, наполняя "больными фантазиями".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский, владимир константинов, политика, россия, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Политика, Россия, Украина, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Крыму предложили Зеленскому предъявить претензии на египетские пирамиды
Константинов: Зеленский с тем же успехом мог бы претендовать на римский Колизей
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации", предложил ему с таким же успехом предъявить претензии на египетские пирамиды.
Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
"В этом указе, который иначе чем бредни и бумагомарательство и не назовешь, нет ничего нового. Странно, что в указе ничего не сказано о древних украх, положивших начало всем древним цивилизациям. С таким же успехом Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды или, к примеру, Колизей", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, у Зеленского и его "банды" нет никакой исторической перспективы, так же, как и у указов, которые они штампуют, наполняя "больными фантазиями".
В РВИО рассказали, зачем Зеленский издал указ об "исторических землях"