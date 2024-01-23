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В Крыму предложили Зеленскому предъявить претензии на египетские пирамиды - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/zelenskiy-1922899346.html
В Крыму предложили Зеленскому предъявить претензии на египетские пирамиды
В Крыму предложили Зеленскому предъявить претензии на египетские пирамиды - РИА Новости, 23.01.2024
В Крыму предложили Зеленскому предъявить претензии на египетские пирамиды
Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации", РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:25
2024-01-23T10:25
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
владимир константинов
политика
россия
украина
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации", предложил ему с таким же успехом предъявить претензии на египетские пирамиды. Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. "В этом указе, который иначе чем бредни и бумагомарательство и не назовешь, нет ничего нового. Странно, что в указе ничего не сказано о древних украх, положивших начало всем древним цивилизациям. С таким же успехом Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды или, к примеру, Колизей", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, у Зеленского и его "банды" нет никакой исторической перспективы, так же, как и у указов, которые они штампуют, наполняя "больными фантазиями".
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владимир зеленский, владимир константинов, политика, россия, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Политика, Россия, Украина, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Крыму предложили Зеленскому предъявить претензии на египетские пирамиды

Константинов: Зеленский с тем же успехом мог бы претендовать на римский Колизей

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации", предложил ему с таким же успехом предъявить претензии на египетские пирамиды.
Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
"В этом указе, который иначе чем бредни и бумагомарательство и не назовешь, нет ничего нового. Странно, что в указе ничего не сказано о древних украх, положивших начало всем древним цивилизациям. С таким же успехом Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды или, к примеру, Колизей", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, у Зеленского и его "банды" нет никакой исторической перспективы, так же, как и у указов, которые они штампуют, наполняя "больными фантазиями".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
В РВИО рассказали, зачем Зеленский издал указ об "исторических землях"
22 января, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновПолитикаРоссияУкраинаРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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