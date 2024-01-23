https://ria.ru/20240123/zavisimost-1922867973.html

"Наркотическая зависимость": журналист Time рассказал правду о Зеленском

"Наркотическая зависимость": журналист Time рассказал правду о Зеленском - РИА Новости, 23.01.2024

"Наркотическая зависимость": журналист Time рассказал правду о Зеленском

Владимир Зеленский испытывает "наркотическую" зависимость от внимания публики, заявил американский журналист издания Time Саймон Шустер в беседе с Le Figaro. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T02:10

2024-01-23T02:10

2024-01-23T03:03

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский испытывает "наркотическую" зависимость от внимания публики, заявил американский журналист издания Time Саймон Шустер в беседе с Le Figaro.Как считает Шустер, при Зеленском Украине будет тяжело "покончить с военной пропагандой" и вернуть телевизионные каналы под управление их законных владельцев."Ведь он знает, что эти каналы моментально начнут его критиковать. В действительности слабое место Зеленского — это не жажда наживы, а буквально наркотическая зависимость от любви со стороны публики, общества, помноженная в случае Зеленского на полную неспособность адекватно реагировать на критику", - заявил журналист.По его мнению, нельзя полностью исключать возможность того, что следующая глава истории Украины будет отмечена "падением в автократию".В конце октября прошлого года Шустер выпустил статью в Time с комментариями Зеленского и представителями его команды, в которой говорится, что убежденность украинского политика в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, владимир зеленский