https://ria.ru/20240123/zavisimost-1922867973.html
"Наркотическая зависимость": журналист Time рассказал правду о Зеленском
"Наркотическая зависимость": журналист Time рассказал правду о Зеленском - РИА Новости, 23.01.2024
"Наркотическая зависимость": журналист Time рассказал правду о Зеленском
Владимир Зеленский испытывает "наркотическую" зависимость от внимания публики, заявил американский журналист издания Time Саймон Шустер в беседе с Le Figaro. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T02:10
2024-01-23T02:10
2024-01-23T03:03
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_814:0:2971:1213_1920x0_80_0_0_64e18e30d3bb7c49db2c224bdf3ce986.jpg
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский испытывает "наркотическую" зависимость от внимания публики, заявил американский журналист издания Time Саймон Шустер в беседе с Le Figaro.Как считает Шустер, при Зеленском Украине будет тяжело "покончить с военной пропагандой" и вернуть телевизионные каналы под управление их законных владельцев."Ведь он знает, что эти каналы моментально начнут его критиковать. В действительности слабое место Зеленского — это не жажда наживы, а буквально наркотическая зависимость от любви со стороны публики, общества, помноженная в случае Зеленского на полную неспособность адекватно реагировать на критику", - заявил журналист.По его мнению, нельзя полностью исключать возможность того, что следующая глава истории Украины будет отмечена "падением в автократию".В конце октября прошлого года Шустер выпустил статью в Time с комментариями Зеленского и представителями его команды, в которой говорится, что убежденность украинского политика в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922829708.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dda985d4692f64d69de2dc2678c22c4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
"Наркотическая зависимость": журналист Time рассказал правду о Зеленском
Журналист Time Шустер: у Зеленского есть "наркотическая" зависимость от внимания
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости.
Владимир Зеленский испытывает "наркотическую" зависимость от внимания публики, заявил американский журналист издания Time Саймон Шустер в беседе с Le Figaro
.
Как считает Шустер, при Зеленском Украине
будет тяжело "покончить с военной пропагандой" и вернуть телевизионные каналы под управление их законных владельцев.
"Ведь он знает, что эти каналы моментально начнут его критиковать. В действительности слабое место Зеленского — это не жажда наживы, а буквально наркотическая зависимость от любви со стороны публики, общества, помноженная в случае Зеленского на полную неспособность адекватно реагировать на критику", - заявил журналист.
По его мнению, нельзя полностью исключать возможность того, что следующая глава истории Украины будет отмечена "падением в автократию".
В конце октября прошлого года Шустер выпустил статью в Time с комментариями Зеленского и представителями его команды, в которой говорится, что убежденность украинского политика в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Кличко усомнился, что Украина приближается к членству в ЕС