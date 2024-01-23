Рейтинг@Mail.ru
"Наркотическая зависимость": журналист Time рассказал правду о Зеленском - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 23.01.2024 (обновлено: 03:03 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/zavisimost-1922867973.html
"Наркотическая зависимость": журналист Time рассказал правду о Зеленском
"Наркотическая зависимость": журналист Time рассказал правду о Зеленском - РИА Новости, 23.01.2024
"Наркотическая зависимость": журналист Time рассказал правду о Зеленском
Владимир Зеленский испытывает "наркотическую" зависимость от внимания публики, заявил американский журналист издания Time Саймон Шустер в беседе с Le Figaro. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T02:10
2024-01-23T03:03
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_814:0:2971:1213_1920x0_80_0_0_64e18e30d3bb7c49db2c224bdf3ce986.jpg
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский испытывает "наркотическую" зависимость от внимания публики, заявил американский журналист издания Time Саймон Шустер в беседе с Le Figaro.Как считает Шустер, при Зеленском Украине будет тяжело "покончить с военной пропагандой" и вернуть телевизионные каналы под управление их законных владельцев."Ведь он знает, что эти каналы моментально начнут его критиковать. В действительности слабое место Зеленского — это не жажда наживы, а буквально наркотическая зависимость от любви со стороны публики, общества, помноженная в случае Зеленского на полную неспособность адекватно реагировать на критику", - заявил журналист.По его мнению, нельзя полностью исключать возможность того, что следующая глава истории Украины будет отмечена "падением в автократию".В конце октября прошлого года Шустер выпустил статью в Time с комментариями Зеленского и представителями его команды, в которой говорится, что убежденность украинского политика в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922829708.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dda985d4692f64d69de2dc2678c22c4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
"Наркотическая зависимость": журналист Time рассказал правду о Зеленском

Журналист Time Шустер: у Зеленского есть "наркотическая" зависимость от внимания

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский испытывает "наркотическую" зависимость от внимания публики, заявил американский журналист издания Time Саймон Шустер в беседе с Le Figaro.
Как считает Шустер, при Зеленском Украине будет тяжело "покончить с военной пропагандой" и вернуть телевизионные каналы под управление их законных владельцев.
"Ведь он знает, что эти каналы моментально начнут его критиковать. В действительности слабое место Зеленского — это не жажда наживы, а буквально наркотическая зависимость от любви со стороны публики, общества, помноженная в случае Зеленского на полную неспособность адекватно реагировать на критику", - заявил журналист.
По его мнению, нельзя полностью исключать возможность того, что следующая глава истории Украины будет отмечена "падением в автократию".
В конце октября прошлого года Шустер выпустил статью в Time с комментариями Зеленского и представителями его команды, в которой говорится, что убежденность украинского политика в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Кличко усомнился, что Украина приближается к членству в ЕС
22 января, 18:41
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала