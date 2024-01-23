https://ria.ru/20240123/zapros-1923089291.html

В Белом доме назвали адекватным запрос на 61 миллиард долларов для Украины

В Белом доме назвали адекватным запрос на 61 миллиард долларов для Украины - РИА Новости, 23.01.2024

В Белом доме назвали адекватным запрос на 61 миллиард долларов для Украины

Белый дом считает запрос на 61 миллиард долларов для Украины "адекватным" и хочет, чтобы конгресс его рассмотрел, заявил координатор стратегических коммуникаций РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T21:41

2024-01-23T21:41

2024-01-23T21:41

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Белый дом считает запрос на 61 миллиард долларов для Украины "адекватным" и хочет, чтобы конгресс его рассмотрел, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Кирби отвечал на вопрос, может ли администрация снизить запрашиваемую сумму, чтобы повысить шансы на преодоление республиканской оппозиции. "Мы считаем, что это был адекватный запрос, и хотим, чтобы этот запрос был рассмотрен", - сказал Кирби на брифинге Белого дома. Он добавил при этом, что не настроен вести переговоры на публике. Утверждение запроса Белого дома на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.

https://ria.ru/20240122/pomosch-1922856050.html

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в мире, украина, джон кирби, сша, киев