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В Белом доме назвали адекватным запрос на 61 миллиард долларов для Украины - РИА Новости, 23.01.2024
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21:41 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/zapros-1923089291.html
В Белом доме назвали адекватным запрос на 61 миллиард долларов для Украины
В Белом доме назвали адекватным запрос на 61 миллиард долларов для Украины - РИА Новости, 23.01.2024
В Белом доме назвали адекватным запрос на 61 миллиард долларов для Украины
Белый дом считает запрос на 61 миллиард долларов для Украины "адекватным" и хочет, чтобы конгресс его рассмотрел, заявил координатор стратегических коммуникаций РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T21:41
2024-01-23T21:41
в мире
украина
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Белый дом считает запрос на 61 миллиард долларов для Украины "адекватным" и хочет, чтобы конгресс его рассмотрел, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Кирби отвечал на вопрос, может ли администрация снизить запрашиваемую сумму, чтобы повысить шансы на преодоление республиканской оппозиции. "Мы считаем, что это был адекватный запрос, и хотим, чтобы этот запрос был рассмотрен", - сказал Кирби на брифинге Белого дома. Он добавил при этом, что не настроен вести переговоры на публике. Утверждение запроса Белого дома на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.
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в мире, украина, джон кирби, сша, киев
В мире, Украина, Джон Кирби, США, Киев
В Белом доме назвали адекватным запрос на 61 миллиард долларов для Украины

Кирби: запрос на 61 миллиард долларов на помощь Украине был адекватным

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Белый дом считает запрос на 61 миллиард долларов для Украины "адекватным" и хочет, чтобы конгресс его рассмотрел, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Кирби отвечал на вопрос, может ли администрация снизить запрашиваемую сумму, чтобы повысить шансы на преодоление республиканской оппозиции.
«
"Мы считаем, что это был адекватный запрос, и хотим, чтобы этот запрос был рассмотрен", - сказал Кирби на брифинге Белого дома. Он добавил при этом, что не настроен вести переговоры на публике.
Утверждение запроса Белого дома на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.
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