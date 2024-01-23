https://ria.ru/20240123/zapchasti-1922905010.html

"Есть проблемы": СМИ раскрыли главный просчет ВСУ

"Есть проблемы": СМИ раскрыли главный просчет ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024

"Есть проблемы": СМИ раскрыли главный просчет ВСУ

ВСУ не могут эффективно использовать западные танки, в том числе немецкие Leopard 2, поскольку из-за нехватки запчастей не могут их отремонтировать после того,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:53

2024-01-23T10:53

2024-01-23T10:53

в мире

украина

артемовский

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. ВСУ не могут эффективно использовать западные танки, в том числе немецкие Leopard 2, поскольку из-за нехватки запчастей не могут их отремонтировать после того, как они оказываются поврежденными в боях с российской армией, заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс."Украинцы испытывают серьезные проблемы с ремонтом поврежденных танков и возвращением их в строй. <…> Для украинских танков Leopard 2 найти запчасти было сложно", — отметил он.Экс также подчеркнул, что большое количество западных танков было уничтожено в ходе летнего контрнаступления ВСУ: многие бригады потеряли боевые машины из-за российских мин, беспилотников, артиллерии и ракет.В начале января американский журнал Militatary Watch Magazine сообщил, что потери техники на Украине нанесли тяжелый удар по репутации западного военно-промышленного комплекса. Даже отказ от демонтажа засекреченного оборудования не спас немецкие и французские танки и бронемашины, отметили журналисты.ВСУ в течение нескольких месяцев пытались продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley.

https://ria.ru/20240122/reb-1922745221.html

https://ria.ru/20240123/polsha-1922894788.html

украина

артемовский

россия

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в мире, украина, артемовский, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, forbes