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"Есть проблемы": СМИ раскрыли главный просчет ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
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10:53 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/zapchasti-1922905010.html
"Есть проблемы": СМИ раскрыли главный просчет ВСУ
"Есть проблемы": СМИ раскрыли главный просчет ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
"Есть проблемы": СМИ раскрыли главный просчет ВСУ
ВСУ не могут эффективно использовать западные танки, в том числе немецкие Leopard 2, поскольку из-за нехватки запчастей не могут их отремонтировать после того,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:53
2024-01-23T10:53
в мире
украина
артемовский
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. ВСУ не могут эффективно использовать западные танки, в том числе немецкие Leopard 2, поскольку из-за нехватки запчастей не могут их отремонтировать после того, как они оказываются поврежденными в боях с российской армией, заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс."Украинцы испытывают серьезные проблемы с ремонтом поврежденных танков и возвращением их в строй. &lt;…&gt; Для украинских танков Leopard 2 найти запчасти было сложно", — отметил он.Экс также подчеркнул, что большое количество западных танков было уничтожено в ходе летнего контрнаступления ВСУ: многие бригады потеряли боевые машины из-за российских мин, беспилотников, артиллерии и ракет.В начале января американский журнал Militatary Watch Magazine сообщил, что потери техники на Украине нанесли тяжелый удар по репутации западного военно-промышленного комплекса. Даже отказ от демонтажа засекреченного оборудования не спас немецкие и французские танки и бронемашины, отметили журналисты.ВСУ в течение нескольких месяцев пытались продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley.
https://ria.ru/20240122/reb-1922745221.html
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в мире, украина, артемовский, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, forbes
В мире, Украина, Артемовский, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Forbes
"Есть проблемы": СМИ раскрыли главный просчет ВСУ

Forbes: у ВСУ не хватает запчастей для ремонта западных танков

© AP Photo / Andriy DubchakСолдаты ВСУ на БТР
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Andriy Dubchak
Солдаты ВСУ на БТР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. ВСУ не могут эффективно использовать западные танки, в том числе немецкие Leopard 2, поскольку из-за нехватки запчастей не могут их отремонтировать после того, как они оказываются поврежденными в боях с российской армией, заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"Украинцы испытывают серьезные проблемы с ремонтом поврежденных танков и возвращением их в строй. <…> Для украинских танков Leopard 2 найти запчасти было сложно", — отметил он.
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Экс также подчеркнул, что большое количество западных танков было уничтожено в ходе летнего контрнаступления ВСУ: многие бригады потеряли боевые машины из-за российских мин, беспилотников, артиллерии и ракет.
В начале января американский журнал Militatary Watch Magazine сообщил, что потери техники на Украине нанесли тяжелый удар по репутации западного военно-промышленного комплекса. Даже отказ от демонтажа засекреченного оборудования не спас немецкие и французские танки и бронемашины, отметили журналисты.
ВСУ в течение нескольких месяцев пытались продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley.
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