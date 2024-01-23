https://ria.ru/20240123/zakonotvorchestvo-1922972897.html

Госдума приняла в I чтении проекты об усилении наказания за утечки данных

Госдума приняла в I чтении проекты об усилении наказания за утечки данных - РИА Новости, 23.01.2024

Госдума приняла в I чтении проекты об усилении наказания за утечки данных

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении два законопроекта об ужесточении наказания за утечки персональных данных. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:29

2024-01-23T14:29

2024-01-23T15:37

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении два законопроекта об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Законопроектами предполагается ввести новые составы административных правонарушений и кратно увеличить штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, а для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщил ранее соавтор инициативы, сообщил ранее секретарь генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он отметил, что многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют должным образом. "Действующие меры ответственности за утечку данных (максимум 100 - 300 тысяч рублей для юрлиц) мало кого стимулируют. В результате сегодня на черном рынке круговорот баз с персданными оценивается в 20 тысяч. Они содержат информацию примерно о 80% населения России", - отметил Турчак и добавил, что, по самым скромным оценкам, ущерб от утечек только в прошлом году составил около 8 миллиардов рублей. "Поправки в Административный и Уголовный кодексы "Единая Россия" вносит по поручению президента. Ответственность будет расти вместе с объемом "слитой" информации. Наказание будет меняться в зависимости от числа граждан, чьи права нарушены. Штрафы будут еще жестче, если "утекут" наиболее чувствительные данные, например, медицинская информация", - подчеркнул Турчак. Размер штрафов для должностных лиц составит от 800 тысяч до 2 миллионов рублей, для юридических от 3 до 15 миллионов. "За повторное нарушение организация уже может заплатить сотни миллионов рублей (в зависимости от выручки компании)", - сообщил Турчак. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн ранее отметил, что оборотные штрафы составят от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, не менее 15 миллионов рублей и не более 500 миллионов рублей. Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена как для профессиональных киберпреступников, так и для рядовых сотрудников компаний, которые решили заработать на "сливе" информации. "Наказание в виде лишения свободы до 8 лет предусмотрели для тех, кто вывозит данные граждан России за рубеж для их продажи или передачи. Если же утечка повлекла вред жизни и здоровью граждан, а также общественной безопасности, или речь идет об оргпреступности - то это уже 10 лет тюрьмы", - рассказал Турчак. Также отдельный вид уголовной ответственности предусмотрен для тех, кто делает бизнес на краденых данных. Таким нарушителям, по данным Турчака, грозит до 5 лет лишения свободы и большой штраф. "Усовершенствование законодательства кардинально изменит ситуацию с утечками персданных. Серьезные сроки лишения свободы отпугнут многих. А бизнесу станет дешевле вложиться в цифровую безопасность, чем платить штрафы", - подчеркнул Турчак. Хинштейн конкретизировал соответствие штрафов количеству субъектов, которых коснулась утечка. По его данным, если утечка коснется от 1 тысячи до 10 тысяч субъектов, то штраф для юридических лиц составит от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, если от 10 тысяч до 100 тысяч субъектов — от 5 миллионов до 10 миллионов рублей, если более 100 тыс. субъектов — от 10 миллионов до 15 миллионов рублей.Информационные технологии сегодня вошли в жизнь и касаются уже каждого человека, каждой семьи, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Вместе с этим возросли и риски: участились случаи, когда персональные данные попадают в руки мошенников. К нам обращаются граждане с просьбой решить эту проблему. Проводил опрос на эту тему в своем ТГ канале - абсолютное большинство высказалось за необходимость усиления наказания за утечку персональных данных", - сказал Володин.

https://ria.ru/20231228/dannye-1918673670.html

https://ria.ru/20230807/ugrozy-1888730339.html

https://ria.ru/20231208/shtraf-1914500079.html

https://ria.ru/20240119/inostrantsy-1922409703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, андрей турчак, александр хинштейн, госдума рф, единая россия, совет федерации рф