https://ria.ru/20240123/zakharova-1923099745.html

Захарова назвала указ Зеленского об исторических территориях агонией

Захарова назвала указ Зеленского об исторических территориях агонией - РИА Новости, 23.01.2024

Захарова назвала указ Зеленского об исторических территориях агонией

Указ Владимира Зеленского "об исторически населенных украинцами территориях РФ" - это абсурдный документ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T23:37

2024-01-23T23:37

2024-01-23T23:42

украина

россия

краснодарский край

мария захарова

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Указ Владимира Зеленского "об исторически населенных украинцами территориях РФ" - это абсурдный документ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов. Продано, вывезено и разворовано буквально все. Людей, как скотину, загоняют на убой. Отсюда абсурдные документы и нелепые поступки", - сказала она в комментарии РБК. В указе Зеленского, опубликованном в понедельник, отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил правительству Украины разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение совета нацбезопасности и обороны план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. Указом также поручено правительству Украины совместно с Национальной академией наук страны подготовить и распространить на Украине и в мире материалы "о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды".

https://ria.ru/20240123/zelenskiy-1922899346.html

https://ria.ru/20240122/ukaz-1922837348.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, краснодарский край, мария захарова, владимир зеленский