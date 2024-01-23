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Захарова назвала указ Зеленского об исторических территориях агонией - РИА Новости, 23.01.2024
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23:37 23.01.2024 (обновлено: 23:42 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/zakharova-1923099745.html
Захарова назвала указ Зеленского об исторических территориях агонией
Захарова назвала указ Зеленского об исторических территориях агонией - РИА Новости, 23.01.2024
Захарова назвала указ Зеленского об исторических территориях агонией
Указ Владимира Зеленского "об исторически населенных украинцами территориях РФ" - это абсурдный документ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:37
2024-01-23T23:42
украина
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краснодарский край
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Указ Владимира Зеленского "об исторически населенных украинцами территориях РФ" - это абсурдный документ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов. Продано, вывезено и разворовано буквально все. Людей, как скотину, загоняют на убой. Отсюда абсурдные документы и нелепые поступки", - сказала она в комментарии РБК. В указе Зеленского, опубликованном в понедельник, отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил правительству Украины разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение совета нацбезопасности и обороны план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. Указом также поручено правительству Украины совместно с Национальной академией наук страны подготовить и распространить на Украине и в мире материалы "о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды".
https://ria.ru/20240123/zelenskiy-1922899346.html
https://ria.ru/20240122/ukaz-1922837348.html
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украина, россия, краснодарский край, мария захарова, владимир зеленский
Украина, Россия, Краснодарский край, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Захарова назвала указ Зеленского об исторических территориях агонией

Захарова: Зеленский разрушил Украину, его указ о территориях — абсурд и агония

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Указ Владимира Зеленского "об исторически населенных украинцами территориях РФ" - это абсурдный документ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов. Продано, вывезено и разворовано буквально все. Людей, как скотину, загоняют на убой. Отсюда абсурдные документы и нелепые поступки", - сказала она в комментарии РБК.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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Вчера, 10:25
В указе Зеленского, опубликованном в понедельник, отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание".
В связи с этим Зеленский поручил правительству Украины разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение совета нацбезопасности и обороны план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
Указом также поручено правительству Украины совместно с Национальной академией наук страны подготовить и распространить на Украине и в мире материалы "о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды".
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Пискарев заявил, что указ Зеленского подпадает под статью УК
22 января, 19:39
 
УкраинаРоссияКраснодарский крайМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
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