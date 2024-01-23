Захарова назвала указ Зеленского об исторических территориях агонией
Захарова: Зеленский разрушил Украину, его указ о территориях — абсурд и агония
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Указ Владимира Зеленского "об исторически населенных украинцами территориях РФ" - это абсурдный документ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов. Продано, вывезено и разворовано буквально все. Людей, как скотину, загоняют на убой. Отсюда абсурдные документы и нелепые поступки", - сказала она в комментарии РБК.
В указе Зеленского, опубликованном в понедельник, отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание".
В связи с этим Зеленский поручил правительству Украины разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение совета нацбезопасности и обороны план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
Указом также поручено правительству Украины совместно с Национальной академией наук страны подготовить и распространить на Украине и в мире материалы "о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды".