https://ria.ru/20240123/zaderzhanie-1922993564.html
В Воронеже задержали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки
В Воронеже задержали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки - РИА Новости, 23.01.2024
В Воронеже задержали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки
Полицейские задержали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков в Воронеже, сообщает главное управление МВД по... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:22
2024-01-23T15:22
2024-01-23T17:18
происшествия
воронеж
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 23 янв - РИА Новости. Полицейские задержали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков в Воронеже, сообщает главное управление МВД по региону в телеграм-канале ведомства.Как ранее информировало следствие, тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти было найдено 22 января возле мусорных баков в Ленинском районе Воронежа. СК по обвинению в убийстве разыскивал 28-летнего уроженца Махачкалы Марка Попова, зарегистрированного в Мичуринске Тамбовской области."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции во взаимодействии со следователями СК установлено местонахождение и задержан обвиняемый в убийстве 17-летней девушки. Им оказался 28-летний уроженец города Махачкала", - говорится в сообщении ГУМВД.Как отмечает следственное управление СК РФ по региону, обвиняемый "доставляется к следователю СК для дальнейшего производства следственных и процессуальных действий".РЕН ТВ ранее сообщал, что тело находилось в бауле с вещами, "было сложено пополам и связано веревкой, на голове и ногах были надеты пакеты".
https://ria.ru/20240109/prestuplenie-1920220386.html
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internet-group@rian.ru
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Задержание обвиняемого в убийстве несовершеннолетней девушки в Воронеже
Задержание обвиняемого в убийстве несовершеннолетней девушки в Воронеже
2024-01-23T15:22
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже задержали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки
ГУ МВД: обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже задержали