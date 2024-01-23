https://ria.ru/20240123/zaderzhanie-1922993564.html

В Воронеже задержали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки

В Воронеже задержали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки - РИА Новости, 23.01.2024

В Воронеже задержали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки

Полицейские задержали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков в Воронеже, сообщает главное управление МВД по... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:22

2024-01-23T15:22

2024-01-23T17:18

происшествия

воронеж

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 23 янв - РИА Новости. Полицейские задержали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков в Воронеже, сообщает главное управление МВД по региону в телеграм-канале ведомства.Как ранее информировало следствие, тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти было найдено 22 января возле мусорных баков в Ленинском районе Воронежа. СК по обвинению в убийстве разыскивал 28-летнего уроженца Махачкалы Марка Попова, зарегистрированного в Мичуринске Тамбовской области."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции во взаимодействии со следователями СК установлено местонахождение и задержан обвиняемый в убийстве 17-летней девушки. Им оказался 28-летний уроженец города Махачкала", - говорится в сообщении ГУМВД.Как отмечает следственное управление СК РФ по региону, обвиняемый "доставляется к следователю СК для дальнейшего производства следственных и процессуальных действий".РЕН ТВ ранее сообщал, что тело находилось в бауле с вещами, "было сложено пополам и связано веревкой, на голове и ногах были надеты пакеты".

https://ria.ru/20240109/prestuplenie-1920220386.html

воронеж

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание обвиняемого в убийстве несовершеннолетней девушки в Воронеже Задержание обвиняемого в убийстве несовершеннолетней девушки в Воронеже 2024-01-23T15:22 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воронеж, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)