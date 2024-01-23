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Власти Югры ограничат рост цен на социально значимые продукты - РИА Новости, 23.01.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:40 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/yugra-1923023307.html
Власти Югры ограничат рост цен на социально значимые продукты
Власти Югры ограничат рост цен на социально значимые продукты - РИА Новости, 23.01.2024
Власти Югры ограничат рост цен на социально значимые продукты
Власти Ханты-Мансийского автономного округа подписали соглашение, предусматривающее ограничение наценки на социально значимые продукты, сообщает Фонд развития... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:40
2024-01-23T16:40
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сергей афанасьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа подписали соглашение, предусматривающее ограничение наценки на социально значимые продукты, сообщает Фонд развития Югры. "Соглашением определено добровольное ограничение хозяйствующими субъектами не более чем на десять процентов торговой надбавки (наценки) на социально значимые продовольственные товары первой необходимости (мясо птицы, яйца куриные, сахар-песок, мука, хлеб, рис, гречневая крупа, соль, масло подсолнечное) на период действия соглашения до 1 января 2025 года", - говорится в сообщении. Соглашение было подписано директором департамента экономики - замгубернатором Югры Сергеем Афанасьевым и заместителем директора департамента промышленности региона Семеном Наумовым. Уточняется, что к соглашению добровольно могут присоединяться хозяйствующие субъекты, реализующие один или несколько видов товаров из перечня ограничений. В настоящее время к соглашению присоединились уже восемь предприятий. Ранее Тюменьстат сообщил, что на конец декабря 2023 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Югре увеличились в среднем на 4,6% (по России – на 7,4%). Повышение цен на продовольственные товары составило 6,6%. Больше всего подорожали куриные яйца (на 44,0%), плодоовощная продукция (на 17,5%), мясо и птица (на 16,1%), сахар-песок (на 12,9%), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 10,4%), и сливочное масло (на 3,8%).
https://ria.ru/20230930/yugra-1899681850.html
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ханты-мансийский автономный округ, сергей афанасьев, россия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сергей Афанасьев, Россия

Власти Югры ограничат рост цен на социально значимые продукты

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на Ханты-Мансийск
Вид на Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа подписали соглашение, предусматривающее ограничение наценки на социально значимые продукты, сообщает Фонд развития Югры.
"Соглашением определено добровольное ограничение хозяйствующими субъектами не более чем на десять процентов торговой надбавки (наценки) на социально значимые продовольственные товары первой необходимости (мясо птицы, яйца куриные, сахар-песок, мука, хлеб, рис, гречневая крупа, соль, масло подсолнечное) на период действия соглашения до 1 января 2025 года", - говорится в сообщении.
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Соглашение было подписано директором департамента экономики - замгубернатором Югры Сергеем Афанасьевым и заместителем директора департамента промышленности региона Семеном Наумовым.
Уточняется, что к соглашению добровольно могут присоединяться хозяйствующие субъекты, реализующие один или несколько видов товаров из перечня ограничений. В настоящее время к соглашению присоединились уже восемь предприятий.
Ранее Тюменьстат сообщил, что на конец декабря 2023 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Югре увеличились в среднем на 4,6% (по России – на 7,4%). Повышение цен на продовольственные товары составило 6,6%. Больше всего подорожали куриные яйца (на 44,0%), плодоовощная продукция (на 17,5%), мясо и птица (на 16,1%), сахар-песок (на 12,9%), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 10,4%), и сливочное масло (на 3,8%).
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