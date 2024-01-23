https://ria.ru/20240123/yemen-1922977568.html

США и Британия нанесли 18 ударов по Йемену

США и Британия нанесли 18 ударов по Йемену - РИА Новости, 23.01.2024

США и Британия нанесли 18 ударов по Йемену

США и Великобритания нанесли 18 ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил официальный представитель... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:46

2024-01-23T14:46

2024-01-23T15:21

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сша

йемен

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ДОХА, 23 янв — РИА Новости. США и Великобритания нанесли 18 ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил официальный представитель хуситов Яхья Сариа в телеграм-канале. "Вражеская американо-британская авиация за последние часы нанесла 18 авиаударов, в том числе 12 — на Аманат аль-Асиму и столичную провинцию Сана", — сказал он.Еще три атаки, по словам Сарии, пришлись на объекты в провинции Ходейда на западе Йемена, две — в центральной провинции Таиз и еще одна — по провинции Эль-Байда. В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.США и Великобритания с середины января нанесли целую серию ракетных ударов по объектам хуситов. Как заявили в Вашингтоне и Лондоне, они стали ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.При этом газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников писала, что при первом массированном ударе США и Британия смогли уничтожить лишь от 20 до 30 процентов наступательного потенциала хуситов, что не сильно повлияет на возможности йеменских бойцов.

https://ria.ru/20240118/sudno-1922225290.html

https://ria.ru/20240118/sudno-1921966152.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене