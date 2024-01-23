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США и Британия нанесли 18 ударов по Йемену - РИА Новости, 23.01.2024
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14:46 23.01.2024 (обновлено: 15:21 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/yemen-1922977568.html
США и Британия нанесли 18 ударов по Йемену
США и Британия нанесли 18 ударов по Йемену - РИА Новости, 23.01.2024
США и Британия нанесли 18 ударов по Йемену
США и Великобритания нанесли 18 ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил официальный представитель... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:46
2024-01-23T15:21
в мире
красное море
сша
йемен
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ДОХА, 23 янв — РИА Новости. США и Великобритания нанесли 18 ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил официальный представитель хуситов Яхья Сариа в телеграм-канале. &quot;Вражеская американо-британская авиация за последние часы нанесла 18 авиаударов, в том числе 12 — на Аманат аль-Асиму и столичную провинцию Сана&quot;, — сказал он.Еще три атаки, по словам Сарии, пришлись на объекты в провинции Ходейда на западе Йемена, две — в центральной провинции Таиз и еще одна — по провинции Эль-Байда. В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.США и Великобритания с середины января нанесли целую серию ракетных ударов по объектам хуситов. Как заявили в Вашингтоне и Лондоне, они стали ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.При этом газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников писала, что при первом массированном ударе США и Британия смогли уничтожить лишь от 20 до 30 процентов наступательного потенциала хуситов, что не сильно повлияет на возможности йеменских бойцов.
https://ria.ru/20240118/sudno-1922225290.html
https://ria.ru/20240118/sudno-1921966152.html
красное море
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в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, США, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
США и Британия нанесли 18 ударов по Йемену

США и Великобритания нанесли 18 ударов по позициям "Ансар Алла" в Йемене

© AP Photo / Hani MohammedПоследствия авиаудара по Йемену
Последствия авиаудара по Йемену - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Последствия авиаудара по Йемену. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 23 янв — РИА Новости. США и Великобритания нанесли 18 ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил официальный представитель хуситов Яхья Сариа в телеграм-канале.
«

"Вражеская американо-британская авиация за последние часы нанесла 18 авиаударов, в том числе 12 — на Аманат аль-Асиму и столичную провинцию Сана", — сказал он.

Еще три атаки, по словам Сарии, пришлись на объекты в провинции Ходейда на западе Йемена, две — в центральной провинции Таиз и еще одна — по провинции Эль-Байда.
В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.
Йеменская береговая охрана
Британские ВМС заявили о новом инциденте у берегов Йемена
18 января, 22:40
США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
США и Великобритания с середины января нанесли целую серию ракетных ударов по объектам хуситов. Как заявили в Вашингтоне и Лондоне, они стали ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
При этом газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников писала, что при первом массированном ударе США и Британия смогли уничтожить лишь от 20 до 30 процентов наступательного потенциала хуситов, что не сильно повлияет на возможности йеменских бойцов.
Красное море - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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В миреКрасное мореСШАЙеменАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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