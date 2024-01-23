США и Британия нанесли 18 ударов по Йемену
США и Великобритания нанесли 18 ударов по позициям "Ансар Алла" в Йемене
© AP Photo / Hani MohammedПоследствия авиаудара по Йемену
© AP Photo / Hani Mohammed
Последствия авиаудара по Йемену. Архивное фото
ДОХА, 23 янв — РИА Новости. США и Великобритания нанесли 18 ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил официальный представитель хуситов Яхья Сариа в телеграм-канале.
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"Вражеская американо-британская авиация за последние часы нанесла 18 авиаударов, в том числе 12 — на Аманат аль-Асиму и столичную провинцию Сана", — сказал он.
В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.
США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
США и Великобритания с середины января нанесли целую серию ракетных ударов по объектам хуситов. Как заявили в Вашингтоне и Лондоне, они стали ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
При этом газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников писала, что при первом массированном ударе США и Британия смогли уничтожить лишь от 20 до 30 процентов наступательного потенциала хуситов, что не сильно повлияет на возможности йеменских бойцов.