https://ria.ru/20240123/yemen-1922870457.html
Последние удары в Йемене не связаны со "Стражем процветания", заявили в США
Последние удары в Йемене не связаны со "Стражем процветания", заявили в США - РИА Новости, 23.01.2024
Последние удары в Йемене не связаны со "Стражем процветания", заявили в США
Удары США и Великобритании по объектам йеменских хуситов во вторник никоим образом не были связаны с операцией "Страж процветания", а проводились отдельно от... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T03:13
2024-01-23T03:13
2024-01-23T03:13
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Удары США и Великобритании по объектам йеменских хуситов во вторник никоим образом не были связаны с операцией "Страж процветания", а проводились отдельно от нее, заявил высокопоставленный чиновник министерства обороны США. США и Британия ранее нанесли удары по восьми объектам хуситов. Удары были нацелены на "подземное хранилище хуситов и места, связанные с возможностями по ракетному и воздушному наблюдению", сообщала коалиция. "Мы хотели бы подчеркнуть, что эти удары не имеют никакой связи и полностью отделены от операции "Страж процветания", которая представляет собой оборонительную коалицию" , - сказал чиновник в ходе брифинга. Он отметил, что удары наносились в том числе помощью ракет Tomahawk и истребителей. Глава Пентагона Ллойд Остин 19 декабря объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. По его словам, операция объединит несколько стран для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива в целях обеспечить свободу судоходства для всех стран и укрепить региональную безопасность.
https://ria.ru/20240123/ssha-1922868162.html
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сша, красное море, великобритания, ллойд остин, министерство обороны сша, в мире
США, Красное море, Великобритания, Ллойд Остин, Министерство обороны США, В мире
Последние удары в Йемене не связаны со "Стражем процветания", заявили в США
Пентагон: последние удары по хуситам не связаны с операцией "Страж процветания"
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Удары США и Великобритании по объектам йеменских хуситов во вторник никоим образом не были связаны с операцией "Страж процветания", а проводились отдельно от нее, заявил высокопоставленный чиновник министерства обороны США.
США и Британия ранее нанесли удары по восьми объектам хуситов. Удары были нацелены на "подземное хранилище хуситов и места, связанные с возможностями по ракетному и воздушному наблюдению", сообщала коалиция.
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"Мы хотели бы подчеркнуть, что эти удары не имеют никакой связи и полностью отделены от операции "Страж процветания", которая представляет собой оборонительную коалицию" , - сказал чиновник в ходе брифинга.
Он отметил, что удары наносились в том числе помощью ракет Tomahawk и истребителей.
Глава Пентагона Ллойд Остин
19 декабря объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря
на фоне атак хуситов на торговые суда. По его словам, операция объединит несколько стран для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива
в целях обеспечить свободу судоходства для всех стран и укрепить региональную безопасность.
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