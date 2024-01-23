https://ria.ru/20240123/yemen-1922870457.html

Последние удары в Йемене не связаны со "Стражем процветания", заявили в США

Последние удары в Йемене не связаны со "Стражем процветания", заявили в США - РИА Новости, 23.01.2024

Последние удары в Йемене не связаны со "Стражем процветания", заявили в США

Удары США и Великобритании по объектам йеменских хуситов во вторник никоим образом не были связаны с операцией "Страж процветания", а проводились отдельно от... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T03:13

2024-01-23T03:13

2024-01-23T03:13

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Удары США и Великобритании по объектам йеменских хуситов во вторник никоим образом не были связаны с операцией "Страж процветания", а проводились отдельно от нее, заявил высокопоставленный чиновник министерства обороны США. США и Британия ранее нанесли удары по восьми объектам хуситов. Удары были нацелены на "подземное хранилище хуситов и места, связанные с возможностями по ракетному и воздушному наблюдению", сообщала коалиция. "Мы хотели бы подчеркнуть, что эти удары не имеют никакой связи и полностью отделены от операции "Страж процветания", которая представляет собой оборонительную коалицию" , - сказал чиновник в ходе брифинга. Он отметил, что удары наносились в том числе помощью ракет Tomahawk и истребителей. Глава Пентагона Ллойд Остин 19 декабря объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда. По его словам, операция объединит несколько стран для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива в целях обеспечить свободу судоходства для всех стран и укрепить региональную безопасность.

https://ria.ru/20240123/ssha-1922868162.html

https://ria.ru/20240118/sudno-1922225290.html

сша

красное море

великобритания

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сша, красное море, великобритания, ллойд остин, министерство обороны сша, в мире