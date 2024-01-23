https://ria.ru/20240123/yandeks-1922892230.html

У главного юридического лица "Яндекса" в России сменился владелец

У главного юридического лица "Яндекса" в России сменился владелец - РИА Новости, 23.01.2024

У главного юридического лица "Яндекса" в России сменился владелец

Владельцем главного юридического лица "Яндекса" в России — ООО "Яндекс" — стало зарегистрированное в Калининградской области российское МКАО вместо... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T09:28

2024-01-23T09:28

2024-01-23T17:02

россия

яндекс

экономика

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владельцем главного юридического лица "Яндекса" в России — ООО "Яндекс" — стало зарегистрированное в Калининградской области российское МКАО вместо нидерландской Yandex N.V., следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)."Мы продолжаем готовиться к реструктуризации. Это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".В компании напомнили, что учредитель МКАО — Yandex N.V.По данным ЕГРЮЛ, изменения произошли 22 января.В конце 2023 года компания "Яндекс" завершила регистрацию нового юрлица — МКАО "Яндекс" — на территории специального административного района (САР) острова Октябрьский Калининградской области, соответствующую запись внесли в реестр САР."Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать некоторые зарубежные направления и сохранит за собой бренд.Компания подчеркивала, что ни Yandex N.V, ни какие-либо компании группы не находятся под санкциями США, Евросоюза, Швейцарии или Великобритании. Компании группы "Яндекса" не принадлежат на 50% и более людям, попавшим под такие санкции, и не находятся под контролем таких лиц.В мае прошлого года компания сообщала, что совет директоров "Яндекса" рассмотрел заявки инвесторов на покупку долей в компании, теперь их должны одобрить акционеры. Новые инвесторы не будут иметь контроля над фирмой, которая сохранит за собой менеджмент.

https://ria.ru/20231228/latviya-1918789021.html

https://ria.ru/20231226/yandeks-1918223595.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, яндекс, экономика