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У главного юридического лица "Яндекса" в России сменился владелец - РИА Новости, 23.01.2024
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09:28 23.01.2024 (обновлено: 17:02 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/yandeks-1922892230.html
У главного юридического лица "Яндекса" в России сменился владелец
У главного юридического лица "Яндекса" в России сменился владелец - РИА Новости, 23.01.2024
У главного юридического лица "Яндекса" в России сменился владелец
Владельцем главного юридического лица "Яндекса" в России — ООО "Яндекс" — стало зарегистрированное в Калининградской области российское МКАО вместо... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:28
2024-01-23T17:02
россия
яндекс
экономика
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владельцем главного юридического лица "Яндекса" в России — ООО "Яндекс" — стало зарегистрированное в Калининградской области российское МКАО вместо нидерландской Yandex N.V., следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).&quot;Мы продолжаем готовиться к реструктуризации. Это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний&quot;, — сообщили РИА Новости в пресс-службе &quot;Яндекса&quot;.В компании напомнили, что учредитель МКАО — Yandex N.V.По данным ЕГРЮЛ, изменения произошли 22 января.В конце 2023 года компания "Яндекс" завершила регистрацию нового юрлица — МКАО "Яндекс" — на территории специального административного района (САР) острова Октябрьский Калининградской области, соответствующую запись внесли в реестр САР."Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать некоторые зарубежные направления и сохранит за собой бренд.Компания подчеркивала, что ни Yandex N.V, ни какие-либо компании группы не находятся под санкциями США, Евросоюза, Швейцарии или Великобритании. Компании группы "Яндекса" не принадлежат на 50% и более людям, попавшим под такие санкции, и не находятся под контролем таких лиц.В мае прошлого года компания сообщала, что совет директоров "Яндекса" рассмотрел заявки инвесторов на покупку долей в компании, теперь их должны одобрить акционеры. Новые инвесторы не будут иметь контроля над фирмой, которая сохранит за собой менеджмент.
https://ria.ru/20231228/latviya-1918789021.html
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россия, яндекс, экономика
Россия, Яндекс, Экономика
У главного юридического лица "Яндекса" в России сменился владелец

Владельцем главного юрлица "Яндекса" в России стала калининградская структура

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владельцем главного юридического лица "Яндекса" в России — ООО "Яндекс" — стало зарегистрированное в Калининградской области российское МКАО вместо нидерландской Yandex N.V., следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
«

"Мы продолжаем готовиться к реструктуризации. Это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

В компании напомнили, что учредитель МКАО — Yandex N.V.
По данным ЕГРЮЛ, изменения произошли 22 января.
В конце 2023 года компания "Яндекс" завершила регистрацию нового юрлица — МКАО "Яндекс" — на территории специального административного района (САР) острова Октябрьский Калининградской области, соответствующую запись внесли в реестр САР.
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"Яндекс" объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать некоторые зарубежные направления и сохранит за собой бренд.
Компания подчеркивала, что ни Yandex N.V, ни какие-либо компании группы не находятся под санкциями США, Евросоюза, Швейцарии или Великобритании. Компании группы "Яндекса" не принадлежат на 50% и более людям, попавшим под такие санкции, и не находятся под контролем таких лиц.
В мае прошлого года компания сообщала, что совет директоров "Яндекса" рассмотрел заявки инвесторов на покупку долей в компании, теперь их должны одобрить акционеры. Новые инвесторы не будут иметь контроля над фирмой, которая сохранит за собой менеджмент.
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