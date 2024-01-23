https://ria.ru/20240123/vzryvy-1923098366.html

Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове

Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 23.01.2024

Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прогремели в Харькове на Украине, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T23:16

2024-01-23T23:16

2024-01-23T23:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на Украине, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале."Взрывы в Харькове", - написал Синегубов.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Харьковской, Киевской, Черкасской, Николаевской областях объявлена воздушная тревога.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на обстрелы ВСУ гражданских объектов на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как не раз подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, военные не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру на Украине.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, украина, николаевская область