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Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 23.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:16 23.01.2024 (обновлено: 23:29 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/vzryvy-1923098366.html
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 23.01.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове на Украине, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T23:16
2024-01-23T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
николаевская область
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на Украине, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале."Взрывы в Харькове", - написал Синегубов.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Харьковской, Киевской, Черкасской, Николаевской областях объявлена воздушная тревога.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на обстрелы ВСУ гражданских объектов на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как не раз подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, военные не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру на Украине.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
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в мире, харьков, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Николаевская область
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове

Глава ОВА Синегубов: взрывы прогремели в Харькове на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на Украине, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
«
"Взрывы в Харькове", - написал Синегубов.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Харьковской, Киевской, Черкасской, Николаевской областях объявлена воздушная тревога.
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на обстрелы ВСУ гражданских объектов на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.
При этом, как не раз подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, военные не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаНиколаевская область
 
 
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