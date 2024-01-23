https://ria.ru/20240123/vzryvy-1922883333.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове - РИА Новости, 23.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове

Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и нескольких других украинских городах, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T08:12

2024-01-23T08:12

2024-01-23T09:23

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и нескольких других украинских городах, сообщили местные СМИ."Взрывы в Киеве", — написал украинский 24 канал в Telegram.Впоследствии информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В своем Telegram-канале он призвал горожан не покидать укрытия.Местные власти заявили о работе систем ПВО над столицей страны. Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.Издание "Новости.Live" также сообщило о взрыве в Харькове. При этом, как написал в Telegram мэр города Игорь Терехов, в Харькове произошла целая серия взрывов.Украинские СМИ также передавали о взрывах в Шостке в Сумской области и Павлограде в Днепропетровской области.Ранее утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на обстрел ВСУ гражданских объектов на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как не раз подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, военные не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру на Украине.

https://ria.ru/20240120/infrastruktura-1922481266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, украина