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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 23.01.2024 (обновлено: 09:23 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/vzryvy-1922883333.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове - РИА Новости, 23.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и нескольких других украинских городах, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T08:12
2024-01-23T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и нескольких других украинских городах, сообщили местные СМИ.&quot;Взрывы в Киеве&quot;, — написал украинский 24 канал в Telegram.Впоследствии информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В своем Telegram-канале он призвал горожан не покидать укрытия.Местные власти заявили о работе систем ПВО над столицей страны. Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.Издание "Новости.Live" также сообщило о взрыве в Харькове. При этом, как написал в Telegram мэр города Игорь Терехов, в Харькове произошла целая серия взрывов.Украинские СМИ также передавали о взрывах в Шостке в Сумской области и Павлограде в Днепропетровской области.Ранее утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на обстрел ВСУ гражданских объектов на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как не раз подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, военные не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру на Украине.
https://ria.ru/20240120/infrastruktura-1922481266.html
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове

В Киеве и Харькове прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и нескольких других украинских городах, сообщили местные СМИ.
«

"Взрывы в Киеве", — написал украинский 24 канал в Telegram.

Впоследствии информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В своем Telegram-канале он призвал горожан не покидать укрытия.
Местные власти заявили о работе систем ПВО над столицей страны. Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.
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Издание "Новости.Live" также сообщило о взрыве в Харькове.
При этом, как написал в Telegram мэр города Игорь Терехов, в Харькове произошла целая серия взрывов.
Украинские СМИ также передавали о взрывах в Шостке в Сумской области и Павлограде в Днепропетровской области.
Ранее утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на обстрел ВСУ гражданских объектов на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.
При этом, как не раз подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, военные не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраина
 
 
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