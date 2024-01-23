https://ria.ru/20240123/vzryvy-1922883333.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове - РИА Новости, 23.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и нескольких других украинских городах, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T08:12
2024-01-23T08:12
2024-01-23T09:23
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и нескольких других украинских городах, сообщили местные СМИ."Взрывы в Киеве", — написал украинский 24 канал в Telegram.Впоследствии информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В своем Telegram-канале он призвал горожан не покидать укрытия.Местные власти заявили о работе систем ПВО над столицей страны. Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.Издание "Новости.Live" также сообщило о взрыве в Харькове. При этом, как написал в Telegram мэр города Игорь Терехов, в Харькове произошла целая серия взрывов.Украинские СМИ также передавали о взрывах в Шостке в Сумской области и Павлограде в Днепропетровской области.Ранее утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на обстрел ВСУ гражданских объектов на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как не раз подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, военные не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру на Украине.
https://ria.ru/20240120/infrastruktura-1922481266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
В Киеве и Харькове прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и нескольких других украинских городах, сообщили местные СМИ.
«
"Взрывы в Киеве", — написал украинский 24 канал в Telegram.
Впоследствии информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В своем Telegram-канале он призвал горожан не покидать укрытия.
Местные власти заявили о работе систем ПВО над столицей страны. Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.
На Украине заявили о разрушении инфраструктуры в Запорожской области
Издание "Новости.Live" также сообщило о взрыве в Харькове.
При этом, как написал в Telegram мэр города Игорь Терехов, в Харькове произошла целая серия взрывов.
Украинские СМИ также передавали о взрывах в Шостке в Сумской области и Павлограде в Днепропетровской области.
Ранее утром на всей территории Украины
объявили воздушную тревогу.
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на обстрел ВСУ
гражданских объектов на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.
При этом, как не раз подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков
, военные не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине