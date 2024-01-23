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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/vzryv-1923034075.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 23.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:20
2024-01-23T17:20
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Зеркало недели". "Днепропетровская область, сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Ранее во вторник воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Сумской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

"Зеркало недели": взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине

© Фото : Офис президента УкраиныВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Офис президента Украины
Военнослужащие ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Зеркало недели".
"Днепропетровская область, сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
Ранее во вторник воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Сумской и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Вчера, 16:25
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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