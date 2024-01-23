https://ria.ru/20240123/vzryv-1923034075.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 23.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:20

2024-01-23T17:20

2024-01-23T17:20

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Зеркало недели". "Днепропетровская область, сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Ранее во вторник воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Сумской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240123/vzryv-1923016557.html

днепропетровская область

россия

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днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия