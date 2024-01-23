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СМИ: число израильских военных, погибших при взрыве в Газе, достигло 21 - РИА Новости, 23.01.2024
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09:25 23.01.2024 (обновлено: 11:23 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/vzryv-1922891476.html
СМИ: число израильских военных, погибших при взрыве в Газе, достигло 21
СМИ: число израильских военных, погибших при взрыве в Газе, достигло 21 - РИА Новости, 23.01.2024
СМИ: число израильских военных, погибших при взрыве в Газе, достигло 21
Число военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), погибших при взрыве в здании в секторе Газа, увеличилось до 21, сообщила газета Times of Israel со ссылкой... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:25
2024-01-23T11:23
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Число военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), погибших при взрыве в здании в секторе Газа, увеличилось до 21, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на пресс-секретаря ЦАХАЛ бригадного генерала Даниэля Хагари."Хагари заявил, что всего 21 военнослужащий погиб в ходе инцидента", — пишет издание.Ранее телеканал i24 сообщал о по меньшей мере десяти погибших военнослужащих.По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ, военные проводили снос зданий и объектов палестинского движения ХАМАС в 600 метрах от границы сектора Газа и Израиля, чтобы создать буферную зону. В это время бойцы ХАМАС атаковали с помощью РПГ танк, обеспечивавший безопасность военных, а в двух строениях одновременно раздались взрывы, из-за чего здания обрушились, пока израильские солдаты не успели их покинуть.Как пишет Times of Israel, в ЦАХАЛ предполагают, что взрывы произошли из-за срабатывания заложенной израильскими солдатами взрывчатки, но причина произошедшего пока устанавливается.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде анклава: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в регионе. Город Газа окружили израильские сухопутные силы, а анклав фактически разделили на южную и северную части.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240123/livan-1922880380.html
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израиль
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа
СМИ: число израильских военных, погибших при взрыве в Газе, достигло 21

СМИ: число израильских военных, погибших при взрыве в здании в Газе, достигло 21

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Число военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), погибших при взрыве в здании в секторе Газа, увеличилось до 21, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на пресс-секретаря ЦАХАЛ бригадного генерала Даниэля Хагари.
"Хагари заявил, что всего 21 военнослужащий погиб в ходе инцидента", — пишет издание.
Ранее телеканал i24 сообщал о по меньшей мере десяти погибших военнослужащих.
По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ, военные проводили снос зданий и объектов палестинского движения ХАМАС в 600 метрах от границы сектора Газа и Израиля, чтобы создать буферную зону. В это время бойцы ХАМАС атаковали с помощью РПГ танк, обеспечивавший безопасность военных, а в двух строениях одновременно раздались взрывы, из-за чего здания обрушились, пока израильские солдаты не успели их покинуть.
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Как пишет Times of Israel, в ЦАХАЛ предполагают, что взрывы произошли из-за срабатывания заложенной израильскими солдатами взрывчатки, но причина произошедшего пока устанавливается.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде анклава: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в регионе. Город Газа окружили израильские сухопутные силы, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
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Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор Газа
 
 
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