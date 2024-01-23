Рейтинг@Mail.ru
Информации об обращении после высказываний Матвеева нет, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/vyskazyvanie-1923095914.html
Информации об обращении после высказываний Матвеева нет, сообщили в Госдуме
Информации об обращении после высказываний Матвеева нет, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 23.01.2024
Информации об обращении после высказываний Матвеева нет, сообщили в Госдуме
Заместитель председателя комиссии по этике ГД Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что информации об обращении в комиссию в связи с высказываниями депутата ГД от... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T22:52
2024-01-23T22:52
россия
средняя азия
кавказ
рамзан кадыров
михаил матвеев
госдума рф
ярослав нилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b53869057ceda1d10526b1fd1a9ec8.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заместитель председателя комиссии по этике ГД Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что информации об обращении в комиссию в связи с высказываниями депутата ГД от КПРФ Михаила Матвеева на данный момент у него нет. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что компетентные органы должны дать правовую оценку высказываниям депутата Госдумы Михаила Матвеева на тему исламизации России, сам депутат уже принес извинения. Ранее на стриме у блогера Павла Иванова Матвеев высказался на тему исламизации России. Он считает, что после окончания СВО начнутся боестолкновения с мигрантами из Средней Азии и Кавказа. "Комиссия по вопросам депутатской этики работает по регламенту, который предполагает поступление обращения или жалобы по каждому конкретному депутату. Если заявление поступает, аппарат комиссии готовит данную жалобу для рассмотрения ее на заседании членами комиссии. Отмечу, что у самой комиссии ограниченный инструментарий, она может подтвердить допущенное нарушение и предложить извиниться, но если уж совсем жестко – предложить палате лишить (депутата) слова на месяц. Комиссия - это не прокуратура", - сообщил Нилов. Кроме того, депутат отметил, что у него на данный момент "информации о поступлении обращения на поведение депутата Матвеева нет". Кадыров отмечал, что "убежденные мусульмане", проповедующие ислам, боролись с упомянутыми Матвеевым фанатиками на территории Чечни и покончили с ними раз и навсегда, "уничтожив еще три года назад последнюю подпольную ячейку боевиков". Матвеев же, отвечая на критику его высказываний со стороны Кадырова, пояснил, что, говоря об исламизации России, имел в виду не всех мигрантов-мусульман, а "террористов, шайтанов".
https://ria.ru/20240123/matveev-1923056877.html
https://ria.ru/20240115/mandat-1921459279.html
россия
средняя азия
кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b846f373bb5ad8e86ee0097c4b8bfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, средняя азия, кавказ, рамзан кадыров, михаил матвеев, госдума рф, ярослав нилов
Россия, Средняя Азия, Кавказ, Рамзан Кадыров, Михаил Матвеев, Госдума РФ, Ярослав Нилов
Информации об обращении после высказываний Матвеева нет, сообщили в Госдуме

Комиссия по этике ГД: информации об обращении после высказываний Матвеева нет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заместитель председателя комиссии по этике ГД Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что информации об обращении в комиссию в связи с высказываниями депутата ГД от КПРФ Михаила Матвеева на данный момент у него нет.
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что компетентные органы должны дать правовую оценку высказываниям депутата Госдумы Михаила Матвеева на тему исламизации России, сам депутат уже принес извинения. Ранее на стриме у блогера Павла Иванова Матвеев высказался на тему исламизации России. Он считает, что после окончания СВО начнутся боестолкновения с мигрантами из Средней Азии и Кавказа.
Михаил Матвеев - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Матвеев после критики Кадырова объяснил свои слова об исламизации России
Вчера, 18:28
«
"Комиссия по вопросам депутатской этики работает по регламенту, который предполагает поступление обращения или жалобы по каждому конкретному депутату. Если заявление поступает, аппарат комиссии готовит данную жалобу для рассмотрения ее на заседании членами комиссии. Отмечу, что у самой комиссии ограниченный инструментарий, она может подтвердить допущенное нарушение и предложить извиниться, но если уж совсем жестко – предложить палате лишить (депутата) слова на месяц. Комиссия - это не прокуратура", - сообщил Нилов.
Кроме того, депутат отметил, что у него на данный момент "информации о поступлении обращения на поведение депутата Матвеева нет".
Кадыров отмечал, что "убежденные мусульмане", проповедующие ислам, боролись с упомянутыми Матвеевым фанатиками на территории Чечни и покончили с ними раз и навсегда, "уничтожив еще три года назад последнюю подпольную ячейку боевиков".
Матвеев же, отвечая на критику его высказываний со стороны Кадырова, пояснил, что, говоря об исламизации России, имел в виду не всех мигрантов-мусульман, а "террористов, шайтанов".
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Депутат Матвеев оценил идею лишать мандатов за пропуск заседания
15 января, 16:54
 
РоссияСредняя АзияКавказРамзан КадыровМихаил МатвеевГосдума РФЯрослав Нилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала