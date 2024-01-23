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Информации об обращении после высказываний Матвеева нет, сообщили в Госдуме
Информации об обращении после высказываний Матвеева нет, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 23.01.2024
Информации об обращении после высказываний Матвеева нет, сообщили в Госдуме
Заместитель председателя комиссии по этике ГД Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что информации об обращении в комиссию в связи с высказываниями депутата ГД от... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T22:52
2024-01-23T22:52
2024-01-23T22:52
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заместитель председателя комиссии по этике ГД Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что информации об обращении в комиссию в связи с высказываниями депутата ГД от КПРФ Михаила Матвеева на данный момент у него нет. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что компетентные органы должны дать правовую оценку высказываниям депутата Госдумы Михаила Матвеева на тему исламизации России, сам депутат уже принес извинения. Ранее на стриме у блогера Павла Иванова Матвеев высказался на тему исламизации России. Он считает, что после окончания СВО начнутся боестолкновения с мигрантами из Средней Азии и Кавказа. "Комиссия по вопросам депутатской этики работает по регламенту, который предполагает поступление обращения или жалобы по каждому конкретному депутату. Если заявление поступает, аппарат комиссии готовит данную жалобу для рассмотрения ее на заседании членами комиссии. Отмечу, что у самой комиссии ограниченный инструментарий, она может подтвердить допущенное нарушение и предложить извиниться, но если уж совсем жестко – предложить палате лишить (депутата) слова на месяц. Комиссия - это не прокуратура", - сообщил Нилов. Кроме того, депутат отметил, что у него на данный момент "информации о поступлении обращения на поведение депутата Матвеева нет". Кадыров отмечал, что "убежденные мусульмане", проповедующие ислам, боролись с упомянутыми Матвеевым фанатиками на территории Чечни и покончили с ними раз и навсегда, "уничтожив еще три года назад последнюю подпольную ячейку боевиков". Матвеев же, отвечая на критику его высказываний со стороны Кадырова, пояснил, что, говоря об исламизации России, имел в виду не всех мигрантов-мусульман, а "террористов, шайтанов".
https://ria.ru/20240123/matveev-1923056877.html
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россия, средняя азия, кавказ, рамзан кадыров, михаил матвеев, госдума рф, ярослав нилов
Россия, Средняя Азия, Кавказ, Рамзан Кадыров, Михаил Матвеев, Госдума РФ, Ярослав Нилов
Информации об обращении после высказываний Матвеева нет, сообщили в Госдуме
Комиссия по этике ГД: информации об обращении после высказываний Матвеева нет
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заместитель председателя комиссии по этике ГД Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что информации об обращении в комиссию в связи с высказываниями депутата ГД от КПРФ Михаила Матвеева на данный момент у него нет.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
считает, что компетентные органы должны дать правовую оценку высказываниям депутата Госдумы Михаила Матвеева на тему исламизации России
, сам депутат уже принес извинения. Ранее на стриме у блогера Павла Иванова Матвеев высказался на тему исламизации России. Он считает, что после окончания СВО начнутся боестолкновения с мигрантами из Средней Азии
и Кавказа
.
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«
"Комиссия по вопросам депутатской этики работает по регламенту, который предполагает поступление обращения или жалобы по каждому конкретному депутату. Если заявление поступает, аппарат комиссии готовит данную жалобу для рассмотрения ее на заседании членами комиссии. Отмечу, что у самой комиссии ограниченный инструментарий, она может подтвердить допущенное нарушение и предложить извиниться, но если уж совсем жестко – предложить палате лишить (депутата) слова на месяц. Комиссия - это не прокуратура", - сообщил Нилов.
Кроме того, депутат отметил, что у него на данный момент "информации о поступлении обращения на поведение депутата Матвеева нет".
Кадыров отмечал, что "убежденные мусульмане", проповедующие ислам, боролись с упомянутыми Матвеевым фанатиками на территории Чечни и покончили с ними раз и навсегда, "уничтожив еще три года назад последнюю подпольную ячейку боевиков".
Матвеев же, отвечая на критику его высказываний со стороны Кадырова, пояснил, что, говоря об исламизации России, имел в виду не всех мигрантов-мусульман, а "террористов, шайтанов".
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