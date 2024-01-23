https://ria.ru/20240123/vyshki-1922896156.html

Гладков рассказал об установке сотовых вышек в 25 белгородских селах

Гладков рассказал об установке сотовых вышек в 25 белгородских селах - РИА Новости, 23.01.2024

Гладков рассказал об установке сотовых вышек в 25 белгородских селах

Двадцать пять сел, поселков и хуторов в Белгородской области, где численность населения не превышает 400 человек, будут оснащены вышками сотовой связи в этом... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T09:52

2024-01-23T09:52

2024-01-23T09:52

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812070152_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_9be2cb044577f9e83d57abd2c2309af3.jpg

БЕЛГОРОД, 23 янв – РИА Новости. Двадцать пять сел, поселков и хуторов в Белгородской области, где численность населения не превышает 400 человек, будут оснащены вышками сотовой связи в этом году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте". "В 2024 году по федеральной программе "Устранение цифрового неравенства" нацпроекта "Цифровая экономика", инициированной президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, у нас будет установлено 25 новых вышек сотовой связи в 25 населённых пунктах с малой численностью: от 100 до 400 человек", - написал Гладков. Он напомнил, что в прошлом году на портале Госуслуги проходило голосование, в каких именно населённых пунктах необходимо установить вышки. "Никому не нужно объяснять, насколько это важно сегодня каждому из нас. Эту работу будем продолжать и в следующем году", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20240122/obuchenie-1922790052.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, вячеслав гладков