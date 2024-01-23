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Гладков рассказал об установке сотовых вышек в 25 белгородских селах - РИА Новости, 23.01.2024
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Белгородская область
 
09:52 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/vyshki-1922896156.html
Гладков рассказал об установке сотовых вышек в 25 белгородских селах
Гладков рассказал об установке сотовых вышек в 25 белгородских селах - РИА Новости, 23.01.2024
Гладков рассказал об установке сотовых вышек в 25 белгородских селах
Двадцать пять сел, поселков и хуторов в Белгородской области, где численность населения не превышает 400 человек, будут оснащены вышками сотовой связи в этом... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:52
2024-01-23T09:52
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 23 янв – РИА Новости. Двадцать пять сел, поселков и хуторов в Белгородской области, где численность населения не превышает 400 человек, будут оснащены вышками сотовой связи в этом году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте". "В 2024 году по федеральной программе "Устранение цифрового неравенства" нацпроекта "Цифровая экономика", инициированной президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, у нас будет установлено 25 новых вышек сотовой связи в 25 населённых пунктах с малой численностью: от 100 до 400 человек", - написал Гладков. Он напомнил, что в прошлом году на портале Госуслуги проходило голосование, в каких именно населённых пунктах необходимо установить вышки. "Никому не нужно объяснять, насколько это важно сегодня каждому из нас. Эту работу будем продолжать и в следующем году", - добавил глава региона.
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал об установке сотовых вышек в 25 белгородских селах

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Вышка мобильной связи - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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БЕЛГОРОД, 23 янв – РИА Новости. Двадцать пять сел, поселков и хуторов в Белгородской области, где численность населения не превышает 400 человек, будут оснащены вышками сотовой связи в этом году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице "ВКонтакте".
"В 2024 году по федеральной программе "Устранение цифрового неравенства" нацпроекта "Цифровая экономика", инициированной президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, у нас будет установлено 25 новых вышек сотовой связи в 25 населённых пунктах с малой численностью: от 100 до 400 человек", - написал Гладков.
Он напомнил, что в прошлом году на портале Госуслуги проходило голосование, в каких именно населённых пунктах необходимо установить вышки. "Никому не нужно объяснять, насколько это важно сегодня каждому из нас. Эту работу будем продолжать и в следующем году", - добавил глава региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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