https://ria.ru/20240123/vyruchka-1923023046.html

Путин пообещал отладить механизм возвращения валютной выручки

Путин пообещал отладить механизм возвращения валютной выручки - РИА Новости, 23.01.2024

Путин пообещал отладить механизм возвращения валютной выручки

Проблемы, возникающие при реализации механизма возвращения валютной выручки предприятиями, будут исправлены, сообщил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:40

2024-01-23T16:40

2024-01-23T16:54

владимир путин

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923021824_0:117:3105:1865_1920x0_80_0_0_3f2db5bdcca974785bd51759c1e9adce.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Проблемы, возникающие при реализации механизма возвращения валютной выручки предприятиями, будут исправлены, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсовОдин из участников встречи обратил внимание главы государства на определенные барьеры, с которыми сталкиваются работающие на экспорт предприятия, в частности - на 30% штрафы при несвоевременном возврате валютной выручки. По его словам, в результате бизнес не может поставлять товары с отсрочкой платежей, только по предоплате."Что касается валютного контроля. Это связано с возвратом выручки, да? Здесь у нас уже приняты определенные решения, если что-то не работает, мы это поправим", - сказал Путин, добавив, что в случае, если принятые меры не распространяются на какие-то предприятия, нужно их расширить."Я обязательно посмотрю на это. Я считаю, что вы правы, особенно в современных условиях, когда вопросы прохождения этих оплат, не так просто все происходит, и с задержками, и часто не по вине наших предприятий. Поэтому на это, конечно, государство должно отреагировать. Мы это сделаем", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231225/nabiullina-1917830943.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, россия