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Путин пообещал отладить механизм возвращения валютной выручки
Путин пообещал отладить механизм возвращения валютной выручки - РИА Новости, 23.01.2024
Путин пообещал отладить механизм возвращения валютной выручки
Проблемы, возникающие при реализации механизма возвращения валютной выручки предприятиями, будут исправлены, сообщил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:40
2024-01-23T16:40
2024-01-23T16:54
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Проблемы, возникающие при реализации механизма возвращения валютной выручки предприятиями, будут исправлены, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсовОдин из участников встречи обратил внимание главы государства на определенные барьеры, с которыми сталкиваются работающие на экспорт предприятия, в частности - на 30% штрафы при несвоевременном возврате валютной выручки. По его словам, в результате бизнес не может поставлять товары с отсрочкой платежей, только по предоплате."Что касается валютного контроля. Это связано с возвратом выручки, да? Здесь у нас уже приняты определенные решения, если что-то не работает, мы это поправим", - сказал Путин, добавив, что в случае, если принятые меры не распространяются на какие-то предприятия, нужно их расширить."Я обязательно посмотрю на это. Я считаю, что вы правы, особенно в современных условиях, когда вопросы прохождения этих оплат, не так просто все происходит, и с задержками, и часто не по вине наших предприятий. Поэтому на это, конечно, государство должно отреагировать. Мы это сделаем", - добавил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин пообещал отладить механизм возвращения валютной выручки
Путин: если механизм возвращения валютной выручки не работает, то его поправят
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Проблемы, возникающие при реализации механизма возвращения валютной выручки предприятиями, будут исправлены, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов
Один из участников встречи обратил внимание главы государства на определенные барьеры, с которыми сталкиваются работающие на экспорт предприятия, в частности - на 30% штрафы при несвоевременном возврате валютной выручки. По его словам, в результате бизнес не может поставлять товары с отсрочкой платежей, только по предоплате.
"Что касается валютного контроля. Это связано с возвратом выручки, да? Здесь у нас уже приняты определенные решения, если что-то не работает, мы это поправим", - сказал Путин, добавив, что в случае, если принятые меры не распространяются на какие-то предприятия, нужно их расширить.
"Я обязательно посмотрю на это. Я считаю, что вы правы, особенно в современных условиях, когда вопросы прохождения этих оплат, не так просто все происходит, и с задержками, и часто не по вине наших предприятий. Поэтому на это, конечно, государство должно отреагировать. Мы это сделаем", - добавил Путин.
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