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В России могут продлить продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами
В России могут продлить продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами - РИА Новости, 23.01.2024
В России могут продлить продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами
Правительство предложит продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:59
2024-01-23T09:59
2024-01-23T12:23
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Правительство предложит продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, его слова приводит пресс-служба правительства."Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Сегодня можно отметить, что, по имеющимся данным, в целом экспортеры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну", — отметил он.В правительстве также положительно оценивают эффективность введенного в октябре 2023 года указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.В соответствии с действующим указом мера действует до 30 апреля текущего года.Президент Владимир Путин в октябре подписал указ о возврате для некоторых компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке сроком на полгода. В декабре глава государства подчеркнул, что этот шаг носит временный характер и все нормализуется.При этом продажа валютной выручки помогла стабилизировать ситуацию на валютном рынке, став одним из факторов укрепления рубля.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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правительство рф, россия, экономика
Правительство РФ, Россия, Экономика
В России могут продлить продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами
Кабмин предложит продлить продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Правительство предложит продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года, сообщил
первый вице-премьер Андрей Белоусов, его слова приводит пресс-служба правительства.
«
"Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Сегодня можно отметить, что, по имеющимся данным, в целом экспортеры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну", — отметил он.
В правительстве также положительно оценивают эффективность введенного в октябре 2023 года указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.
В соответствии с действующим указом мера действует до 30 апреля текущего года.
Президент Владимир Путин в октябре подписал указ о возврате для некоторых компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке сроком на полгода. В декабре глава государства подчеркнул, что этот шаг носит временный характер и все нормализуется.
При этом продажа валютной выручки помогла стабилизировать ситуацию на валютном рынке, став одним из факторов укрепления рубля.
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