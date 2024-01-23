https://ria.ru/20240123/vyruchka-1922896618.html

В России могут продлить продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами

В России могут продлить продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами - РИА Новости, 23.01.2024

В России могут продлить продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами

Правительство предложит продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T09:59

2024-01-23T09:59

2024-01-23T12:23

правительство рф

россия

экономика

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Правительство предложит продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, его слова приводит пресс-служба правительства."Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Сегодня можно отметить, что, по имеющимся данным, в целом экспортеры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну", — отметил он.В правительстве также положительно оценивают эффективность введенного в октябре 2023 года указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.В соответствии с действующим указом мера действует до 30 апреля текущего года.Президент Владимир Путин в октябре подписал указ о возврате для некоторых компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке сроком на полгода. В декабре глава государства подчеркнул, что этот шаг носит временный характер и все нормализуется.При этом продажа валютной выручки помогла стабилизировать ситуацию на валютном рынке, став одним из факторов укрепления рубля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, россия, экономика