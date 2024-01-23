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В России могут продлить продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами - РИА Новости, 23.01.2024
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09:59 23.01.2024 (обновлено: 12:23 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/vyruchka-1922896618.html
В России могут продлить продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами
В России могут продлить продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами - РИА Новости, 23.01.2024
В России могут продлить продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами
Правительство предложит продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:59
2024-01-23T12:23
правительство рф
россия
экономика
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Правительство предложит продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, его слова приводит пресс-служба правительства.&quot;Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Сегодня можно отметить, что, по имеющимся данным, в целом экспортеры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну&quot;, — отметил он.В правительстве также положительно оценивают эффективность введенного в октябре 2023 года указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.В соответствии с действующим указом мера действует до 30 апреля текущего года.Президент Владимир Путин в октябре подписал указ о возврате для некоторых компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке сроком на полгода. В декабре глава государства подчеркнул, что этот шаг носит временный характер и все нормализуется.При этом продажа валютной выручки помогла стабилизировать ситуацию на валютном рынке, став одним из факторов укрепления рубля.
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правительство рф, россия, экономика
Правительство РФ, Россия, Экономика
В России могут продлить продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами

Кабмин предложит продлить продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Правительство предложит продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, его слова приводит пресс-служба правительства.
«

"Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Сегодня можно отметить, что, по имеющимся данным, в целом экспортеры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну", — отметил он.

В правительстве также положительно оценивают эффективность введенного в октябре 2023 года указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.
В соответствии с действующим указом мера действует до 30 апреля текущего года.
Президент Владимир Путин в октябре подписал указ о возврате для некоторых компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке сроком на полгода. В декабре глава государства подчеркнул, что этот шаг носит временный характер и все нормализуется.
При этом продажа валютной выручки помогла стабилизировать ситуацию на валютном рынке, став одним из факторов укрепления рубля.
Эльвира Набиуллина
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