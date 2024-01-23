В Рособрнадзоре рассказали о правилах сдачи ЕГЭ в новых регионах
Рособрнадзор: выпускники из новых регионов смогут получить аттестаты без ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Выпускники новых регионов России в 2024 году смогут получить аттестаты без сдачи единого государственного экзамена, так, государственную итоговую аттестацию в 11 классе они могут пройти или в форме ЕГЭ по русскому и математике, или в форме промежуточной аттестации, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.
Отмечается, что Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили новую редакцию особенностей проведения государственной итоговой аттестации (ГИА-9 и ГИА-11) в 2023/24 учебном году для участников экзаменов из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, особенности, как и ранее, предусмотрены для двух категорий участников: выпускников, обучающихся в новых регионах, и выпускников, переехавших из новых регионов и обучающихся на территории других регионов России.
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"Участники ГИА-11, обучающиеся в новых регионах, по решению новых регионов и по согласованию с Рособрнадзором проходят ГИА-11 в форме ЕГЭ по русскому языку и математике или в форме промежуточной аттестации. ЕГЭ по другим учебным предметам они могут сдать по своему желанию для предоставления результатов в вузы", - говорится в сообщении.
Участники ГИА-11, переехавшие из новых регионов и обучающиеся на территории других регионов, самостоятельно принимают решение о выборе форме прохождения ГИА-11 (ЕГЭ или промежуточная аттестация), также они могут изменить выбранную ранее форму, для этого необходимо подать заявление в ГЭК региона не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена, пояснили в Рособрнадзоре.
В ведомстве добавили, что девятиклассники, обучающиеся в новых регионах, по решению новых регионов и по согласованию с Рособрнадзором проходят итоговую аттестацию в форме государственного итогового экзамена по русскому языку и математике или в форме промежуточной аттестации, участники ГИА-9, переехавшие из новых регионов и обучающиеся на территории других регионов, самостоятельно принимают решение о выборе формы прохождения ГИА-9 (ГВЭ или промежуточная аттестация), также они могут изменить выбранную ранее форму. Для этого необходимо подать заявление в ГЭК региона не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.
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"Изменения предусматривают, что требование о необходимости прохождения итогового собеседования по русскому языку для допуска к ГИА-9 и итогового сочинения (изложения) для допуска к ГИА-11 в этом учебном году по решению новых регионов и по согласованию с Рособрнадзором не применяется для обучающихся в новых регионах. Выпускники, переехавшие из новых регионов в другие регионы России, самостоятельно принимают решение об участии в итоговом собеседовании и итоговом сочинении", - заключили в ведомстве.