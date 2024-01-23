https://ria.ru/20240123/vypuskniki-1923019793.html

В Рособрнадзоре рассказали о правилах сдачи ЕГЭ в новых регионах

В Рособрнадзоре рассказали о правилах сдачи ЕГЭ в новых регионах - РИА Новости, 23.01.2024

В Рособрнадзоре рассказали о правилах сдачи ЕГЭ в новых регионах

Выпускники новых регионов России в 2024 году смогут получить аттестаты без сдачи единого государственного экзамена, так, государственную итоговую аттестацию в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:32

2024-01-23T16:32

2024-01-23T17:11

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Выпускники новых регионов России в 2024 году смогут получить аттестаты без сдачи единого государственного экзамена, так, государственную итоговую аттестацию в 11 классе они могут пройти или в форме ЕГЭ по русскому и математике, или в форме промежуточной аттестации, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора. Отмечается, что Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили новую редакцию особенностей проведения государственной итоговой аттестации (ГИА-9 и ГИА-11) в 2023/24 учебном году для участников экзаменов из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, особенности, как и ранее, предусмотрены для двух категорий участников: выпускников, обучающихся в новых регионах, и выпускников, переехавших из новых регионов и обучающихся на территории других регионов России. "Участники ГИА-11, обучающиеся в новых регионах, по решению новых регионов и по согласованию с Рособрнадзором проходят ГИА-11 в форме ЕГЭ по русскому языку и математике или в форме промежуточной аттестации. ЕГЭ по другим учебным предметам они могут сдать по своему желанию для предоставления результатов в вузы", - говорится в сообщении. Участники ГИА-11, переехавшие из новых регионов и обучающиеся на территории других регионов, самостоятельно принимают решение о выборе форме прохождения ГИА-11 (ЕГЭ или промежуточная аттестация), также они могут изменить выбранную ранее форму, для этого необходимо подать заявление в ГЭК региона не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена, пояснили в Рособрнадзоре. В ведомстве добавили, что девятиклассники, обучающиеся в новых регионах, по решению новых регионов и по согласованию с Рособрнадзором проходят итоговую аттестацию в форме государственного итогового экзамена по русскому языку и математике или в форме промежуточной аттестации, участники ГИА-9, переехавшие из новых регионов и обучающиеся на территории других регионов, самостоятельно принимают решение о выборе формы прохождения ГИА-9 (ГВЭ или промежуточная аттестация), также они могут изменить выбранную ранее форму. Для этого необходимо подать заявление в ГЭК региона не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. "Изменения предусматривают, что требование о необходимости прохождения итогового собеседования по русскому языку для допуска к ГИА-9 и итогового сочинения (изложения) для допуска к ГИА-11 в этом учебном году по решению новых регионов и по согласованию с Рособрнадзором не применяется для обучающихся в новых регионах. Выпускники, переехавшие из новых регионов в другие регионы России, самостоятельно принимают решение об участии в итоговом собеседовании и итоговом сочинении", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20231225/ege-1917807986.html

https://ria.ru/20231225/ege-1917861409.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование