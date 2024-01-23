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В ГД внесли проект о вознаграждении супружеских пар за долгий брак
В ГД внесли проект о вознаграждении супружеских пар за долгий брак - РИА Новости, 24.01.2024
В ГД внесли проект о вознаграждении супружеских пар за долгий брак
В России разработали законопроект о денежном вознаграждении для супружеских пар, которые сохраняют брачные узы на протяжении продолжительного времени. Об этом... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-23T17:01
2024-01-23T17:01
2024-01-24T01:24
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В России разработали законопроект о денежном вознаграждении для супружеских пар, которые сохраняют брачные узы на протяжении продолжительного времени. Об этом рассказал в интервью RT глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов."В регионах сегодня выплачиваются соответствующие социальные выплаты семьям, которые празднуют юбилей со дня свадьбы. Но это все зависит от регионов. <…> Мы не должны дискриминировать людей в зависимости от места их проживания", — отметил депутат.Парламентарии предложили вывести такие выплаты на федеральный уровень и сделать их обязательными для всех. Нилов уточнил, что проект уже внесли в Госдуму.Депутат также добавил, что подобная мера будет поддержкой и материальным стимулом для создания праздничного настроения тем, кто отмечает юбилей свадьбы.
https://ria.ru/20240113/brak-1921166854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В ГД внесли проект о вознаграждении супружеских пар за долгий брак
В Госдуму внесли проект о выплатах супругам за длительный брак