Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект о вознаграждении супружеских пар за долгий брак - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 23.01.2024 (обновлено: 01:24 24.01.2024)
https://ria.ru/20240123/vyplaty-1923028906.html
В ГД внесли проект о вознаграждении супружеских пар за долгий брак
В ГД внесли проект о вознаграждении супружеских пар за долгий брак - РИА Новости, 24.01.2024
В ГД внесли проект о вознаграждении супружеских пар за долгий брак
В России разработали законопроект о денежном вознаграждении для супружеских пар, которые сохраняют брачные узы на протяжении продолжительного времени. Об этом... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-23T17:01
2024-01-24T01:24
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96407/03/964070386_0:144:2760:1697_1920x0_80_0_0_25411f2f8cd48d0b275ee46fe6f2cc80.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В России разработали законопроект о денежном вознаграждении для супружеских пар, которые сохраняют брачные узы на протяжении продолжительного времени. Об этом рассказал в интервью RT глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов."В регионах сегодня выплачиваются соответствующие социальные выплаты семьям, которые празднуют юбилей со дня свадьбы. Но это все зависит от регионов. &lt;…&gt; Мы не должны дискриминировать людей в зависимости от места их проживания", — отметил депутат.Парламентарии предложили вывести такие выплаты на федеральный уровень и сделать их обязательными для всех. Нилов уточнил, что проект уже внесли в Госдуму.Депутат также добавил, что подобная мера будет поддержкой и материальным стимулом для создания праздничного настроения тем, кто отмечает юбилей свадьбы.
https://ria.ru/20240113/brak-1921166854.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96407/03/964070386_154:0:2607:1840_1920x0_80_0_0_fa7a044a22661f19e38ec4894aa7549c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В ГД внесли проект о вознаграждении супружеских пар за долгий брак

В Госдуму внесли проект о выплатах супругам за длительный брак

© Fotolia / goodluzПожилая пара
Пожилая пара - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Fotolia / goodluz
Пожилая пара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В России разработали законопроект о денежном вознаграждении для супружеских пар, которые сохраняют брачные узы на протяжении продолжительного времени. Об этом рассказал в интервью RT глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«
"В регионах сегодня выплачиваются соответствующие социальные выплаты семьям, которые празднуют юбилей со дня свадьбы. Но это все зависит от регионов. <…> Мы не должны дискриминировать людей в зависимости от места их проживания", — отметил депутат.
Парламентарии предложили вывести такие выплаты на федеральный уровень и сделать их обязательными для всех. Нилов уточнил, что проект уже внесли в Госдуму.
Депутат также добавил, что подобная мера будет поддержкой и материальным стимулом для создания праздничного настроения тем, кто отмечает юбилей свадьбы.
Свадебная церемония пары из Воронежской области Романа и Дарьи Бабаевых, в которой брак регистрировался с использованием биометрических данных - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В России впервые зарегистрировали брак с использованием биометрии
13 января, 15:11
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала