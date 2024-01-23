https://ria.ru/20240123/volkswagen-1922941104.html

Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в первой половине года

Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в первой половине года - РИА Новости, 23.01.2024

Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в первой половине года

Производство на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге, который сейчас принадлежит российскому инвестору "Арт-Финанс", будет возобновлено в первом полугодии 2024 РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:33

2024-01-23T12:33

2024-01-23T12:33

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калужская область

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Производство на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге, который сейчас принадлежит российскому инвестору "Арт-Финанс", будет возобновлено в первом полугодии 2024 года, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. "Volkswagen запустится в первом полугодии текущего года, вся работа для этого сделана", - отметил он, выступая в Совете Федерации. В мае 2023 года Volkswagen сообщил о продаже своих российских активов, включая автозавод в Калуге, российской компании "Арт-Финанс". Согласно отчету немецкого автопроизводителя, сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опциона на обратный выкуп активов. По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович.

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Кирилл Волков

экономика, авто, калуга, калужская область, volkswagen group