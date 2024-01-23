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Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в первой половине года
Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в первой половине года - РИА Новости, 23.01.2024
Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в первой половине года
Производство на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге, который сейчас принадлежит российскому инвестору "Арт-Финанс", будет возобновлено в первом полугодии 2024 РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:33
2024-01-23T12:33
2024-01-23T12:33
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авто
калуга
калужская область
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Производство на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге, который сейчас принадлежит российскому инвестору "Арт-Финанс", будет возобновлено в первом полугодии 2024 года, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. "Volkswagen запустится в первом полугодии текущего года, вся работа для этого сделана", - отметил он, выступая в Совете Федерации. В мае 2023 года Volkswagen сообщил о продаже своих российских активов, включая автозавод в Калуге, российской компании "Арт-Финанс". Согласно отчету немецкого автопроизводителя, сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опциона на обратный выкуп активов. По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, калуга, калужская область, volkswagen group
Экономика, Авто, Калуга, Калужская область, Volkswagen Group
Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в первой половине года
Шапша: бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в первой половине года