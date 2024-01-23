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Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в первой половине года - РИА Новости, 23.01.2024
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12:33 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/volkswagen-1922941104.html
Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в первой половине года
Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в первой половине года - РИА Новости, 23.01.2024
Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в первой половине года
Производство на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге, который сейчас принадлежит российскому инвестору "Арт-Финанс", будет возобновлено в первом полугодии 2024 РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:33
2024-01-23T12:33
экономика
авто
калуга
калужская область
volkswagen group
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Производство на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге, который сейчас принадлежит российскому инвестору "Арт-Финанс", будет возобновлено в первом полугодии 2024 года, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. "Volkswagen запустится в первом полугодии текущего года, вся работа для этого сделана", - отметил он, выступая в Совете Федерации. В мае 2023 года Volkswagen сообщил о продаже своих российских активов, включая автозавод в Калуге, российской компании "Арт-Финанс". Согласно отчету немецкого автопроизводителя, сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опциона на обратный выкуп активов. По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович.
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калуга
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экономика, авто, калуга, калужская область, volkswagen group
Экономика, Авто, Калуга, Калужская область, Volkswagen Group
Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в первой половине года

Шапша: бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в первой половине года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПроизводство полного цикла на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге
Производство полного цикла на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Производство полного цикла на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Производство на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге, который сейчас принадлежит российскому инвестору "Арт-Финанс", будет возобновлено в первом полугодии 2024 года, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Volkswagen запустится в первом полугодии текущего года, вся работа для этого сделана", - отметил он, выступая в Совете Федерации.
В мае 2023 года Volkswagen сообщил о продаже своих российских активов, включая автозавод в Калуге, российской компании "Арт-Финанс". Согласно отчету немецкого автопроизводителя, сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опциона на обратный выкуп активов. По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович.
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу
9 января, 13:32
 
ЭкономикаАвтоКалугаКалужская областьVolkswagen Group
 
 
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