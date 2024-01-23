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МЧС рассказало, что делать при встрече с волком - РИА Новости, 23.01.2024
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11:32 23.01.2024 (обновлено: 11:34 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/volk-1922921212.html
МЧС рассказало, что делать при встрече с волком
МЧС рассказало, что делать при встрече с волком - РИА Новости, 23.01.2024
МЧС рассказало, что делать при встрече с волком
Неожиданно встретив волка, имеет смысл заговорить с ним спокойным голосом и не кричать; волки очень редко нападают на людей, если не чувствуют для себя... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:32
2024-01-23T11:34
происшествия
россия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Неожиданно встретив волка, имеет смысл заговорить с ним спокойным голосом и не кричать; волки очень редко нападают на людей, если не чувствуют для себя опасности, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее глава Петуховского округа Курганской области Антон Волков сообщил о нападении волка на четверых жителей поселка Курорт Озеро Медвежье - одну из женщин зверь загрыз. Раньше ничего подобного в поселке не случалось. "Не разворачивайтесь к зверю спиной и не убегайте. Отступайте назад, чтобы не спровоцировать нападение. Заговорите с волком спокойным голосом, не кричите", - сказал собеседник агентства из МЧС РФ. Первым делом спасатели рекомендуют прикинуть, встретился ли бешеный или здоровый волк. "Мутный взгляд, опущенная голова, свалявшаяся шерсть, агрессия, стекающая слюна и поджатый хвост - признаки бешенства", - подчеркнул представитель ведомства. "Если внешне волк выглядит здоровым, то вероятнее всего, он поведет себя мирно. Волки крайне редко нападают на людей, если не чувствуют опасности для себя и своего потомства", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230411/volk-1864376640.html
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происшествия, россия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало, что делать при встрече с волком

МЧС: встретив волка, нужно заговорить с ним спокойным голосом и не убегать

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВолк в вольере
Волк в вольере - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости
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Волк в вольере . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Неожиданно встретив волка, имеет смысл заговорить с ним спокойным голосом и не кричать; волки очень редко нападают на людей, если не чувствуют для себя опасности, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее глава Петуховского округа Курганской области Антон Волков сообщил о нападении волка на четверых жителей поселка Курорт Озеро Медвежье - одну из женщин зверь загрыз. Раньше ничего подобного в поселке не случалось.
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"Не разворачивайтесь к зверю спиной и не убегайте. Отступайте назад, чтобы не спровоцировать нападение. Заговорите с волком спокойным голосом, не кричите", - сказал собеседник агентства из МЧС РФ.
Первым делом спасатели рекомендуют прикинуть, встретился ли бешеный или здоровый волк. "Мутный взгляд, опущенная голова, свалявшаяся шерсть, агрессия, стекающая слюна и поджатый хвост - признаки бешенства", - подчеркнул представитель ведомства.
"Если внешне волк выглядит здоровым, то вероятнее всего, он поведет себя мирно. Волки крайне редко нападают на людей, если не чувствуют опасности для себя и своего потомства", - заключил собеседник агентства.
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ПроисшествияРоссияКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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