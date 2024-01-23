https://ria.ru/20240123/volk-1922921212.html

МЧС рассказало, что делать при встрече с волком

МЧС рассказало, что делать при встрече с волком - РИА Новости, 23.01.2024

МЧС рассказало, что делать при встрече с волком

Неожиданно встретив волка, имеет смысл заговорить с ним спокойным голосом и не кричать; волки очень редко нападают на людей, если не чувствуют для себя... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:32

2024-01-23T11:32

2024-01-23T11:34

происшествия

россия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Неожиданно встретив волка, имеет смысл заговорить с ним спокойным голосом и не кричать; волки очень редко нападают на людей, если не чувствуют для себя опасности, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее глава Петуховского округа Курганской области Антон Волков сообщил о нападении волка на четверых жителей поселка Курорт Озеро Медвежье - одну из женщин зверь загрыз. Раньше ничего подобного в поселке не случалось. "Не разворачивайтесь к зверю спиной и не убегайте. Отступайте назад, чтобы не спровоцировать нападение. Заговорите с волком спокойным голосом, не кричите", - сказал собеседник агентства из МЧС РФ. Первым делом спасатели рекомендуют прикинуть, встретился ли бешеный или здоровый волк. "Мутный взгляд, опущенная голова, свалявшаяся шерсть, агрессия, стекающая слюна и поджатый хвост - признаки бешенства", - подчеркнул представитель ведомства. "Если внешне волк выглядит здоровым, то вероятнее всего, он поведет себя мирно. Волки крайне редко нападают на людей, если не чувствуют опасности для себя и своего потомства", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230411/volk-1864376640.html

https://ria.ru/20240122/volk-1922744308.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)