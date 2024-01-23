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В результате нападения волка в Курганской области погиб человек - РИА Новости, 23.01.2024
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07:44 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/volk-1922881721.html
В результате нападения волка в Курганской области погиб человек
В результате нападения волка в Курганской области погиб человек - РИА Новости, 23.01.2024
В результате нападения волка в Курганской области погиб человек
Волк ночью зашел в поселок Петуховского муниципального округа в Курганской области и покусал четверых жителей, один из них – женщина – скончалась, трое... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T07:44
2024-01-23T07:44
курганская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Волк ночью зашел в поселок Петуховского муниципального округа в Курганской области и покусал четверых жителей, один из них – женщина – скончалась, трое госпитализированы, животное ликвидировано, сообщил во вторник глава округа Антон Волков. По данным главы округа, ночью в поселок Курорт Озеро Медвежье зашел волк. "Прежде чем он был замечен и ликвидирован - четверо жителей посёлка получили укусы. К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, врачи сделали все, что могли. Выражаю соболезнования родным и близким", - написал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что трое пострадавших получают медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. Глава округа пояснил, что это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. "Сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других животных на территории посёлка или вблизи его границ. Правоохранительные органы патрулируют территорию поселка. Если вы обладаете какой-то информацией, сообщайте по телефону: 2-34-00", - сообщил Волков.
https://ria.ru/20230411/volk-1864376640.html
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курганская область, происшествия
Курганская область, Происшествия
В результате нападения волка в Курганской области погиб человек

В результате нападения волка в Курганской области погиб человек, трое ранены

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Волк ночью зашел в поселок Петуховского муниципального округа в Курганской области и покусал четверых жителей, один из них – женщина – скончалась, трое госпитализированы, животное ликвидировано, сообщил во вторник глава округа Антон Волков.
По данным главы округа, ночью в поселок Курорт Озеро Медвежье зашел волк.
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"Прежде чем он был замечен и ликвидирован - четверо жителей посёлка получили укусы. К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, врачи сделали все, что могли. Выражаю соболезнования родным и близким", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что трое пострадавших получают медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.
Глава округа пояснил, что это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. "Сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других животных на территории посёлка или вблизи его границ. Правоохранительные органы патрулируют территорию поселка. Если вы обладаете какой-то информацией, сообщайте по телефону: 2-34-00", - сообщил Волков.
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