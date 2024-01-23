https://ria.ru/20240123/voennye-1922951852.html

ВС России улучшили положение на Краснолиманском направлении

ВС России улучшили положение на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.01.2024

ВС России улучшили положение на Краснолиманском направлении

Российские войска улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении в результате успешных активных действий при поддержке артиллерии, сообщило РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:16

2024-01-23T13:16

2024-01-23T14:22

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские войска улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении в результате успешных активных действий при поддержке артиллерии, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."В течение суток отражены четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — говорится в документе.Противник потерял здесь более 220 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия Д-20.На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак штурмовиков 32-й, 66-й и 81-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Табаевки Харьковской области и Макеевки в ЛНР. Потери противника составили до 45 человек личного состава, два автомобиля, а также САУ "Гвоздика".На Донецком направлении Южная группировка войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией ударила по позициям 28-й, 58-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Григоровки и Андреевки. Потери украинских войск превысили 280 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, противник лишился танка, двух БМП, шести автомобилей, гаубицы Д-30, а также станции РЭБ "Анклав-Н".На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли удар по формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Противник потерял более 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также САУ "Акация".На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Нестерянки и Пятихаток. Противник лишился 55 военнослужащих, танка, трех пикапов и орудия Д-30.На Херсонском направлении в результате комплексного удара по украинским позициям на правом берегу Днепра противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля и две САУ "Гвоздика".

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы рф