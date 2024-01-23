https://ria.ru/20240123/voennye-1922951852.html
ВС России улучшили положение на Краснолиманском направлении
ВС России улучшили положение на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.01.2024
ВС России улучшили положение на Краснолиманском направлении
Российские войска улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении в результате успешных активных действий при поддержке артиллерии, сообщило РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:16
2024-01-23T13:16
2024-01-23T14:22
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские войска улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении в результате успешных активных действий при поддержке артиллерии, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."В течение суток отражены четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — говорится в документе.Противник потерял здесь более 220 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия Д-20.На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак штурмовиков 32-й, 66-й и 81-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Табаевки Харьковской области и Макеевки в ЛНР. Потери противника составили до 45 человек личного состава, два автомобиля, а также САУ "Гвоздика".На Донецком направлении Южная группировка войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией ударила по позициям 28-й, 58-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Григоровки и Андреевки. Потери украинских войск превысили 280 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, противник лишился танка, двух БМП, шести автомобилей, гаубицы Д-30, а также станции РЭБ "Анклав-Н".На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли удар по формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Противник потерял более 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также САУ "Акация".На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Нестерянки и Пятихаток. Противник лишился 55 военнослужащих, танка, трех пикапов и орудия Д-30.На Херсонском направлении в результате комплексного удара по украинским позициям на правом берегу Днепра противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля и две САУ "Гвоздика".
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВС России улучшили положение на Краснолиманском направлении
МО: ВС России улучшили позицию по переднему краю на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Российские войска улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении в результате успешных активных действий при поддержке артиллерии, сообщило Минобороны в сводке
о ходе специальной военной операции.
«
"В течение суток отражены четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — говорится в документе.
Противник потерял здесь более 220 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия Д-20.
На Купянском направлении
подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак штурмовиков 32-й, 66-й и 81-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Табаевки Харьковской области
и Макеевки
в ЛНР. Потери противника составили до 45 человек личного состава, два автомобиля, а также САУ "Гвоздика".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
На Донецком направлении Южная группировка войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией ударила по позициям 28-й, 58-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Григоровки и Андреевки. Потери украинских войск превысили 280 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, противник лишился танка, двух БМП, шести автомобилей, гаубицы Д-30, а также станции РЭБ "Анклав-Н".
На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли удар по формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Противник потерял более 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также САУ "Акация".
На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Нестерянки и Пятихаток. Противник лишился 55 военнослужащих, танка, трех пикапов и орудия Д-30.
На Херсонском направлении
в результате комплексного удара по украинским позициям на правом берегу Днепра
противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля и две САУ "Гвоздика".
Киев нашел слабое место России