https://ria.ru/20240123/veterany-1922957387.html
В России повысят соцвыплаты ветеранам войны с 1 февраля
В России повысят соцвыплаты ветеранам войны с 1 февраля - РИА Новости, 23.01.2024
В России повысят соцвыплаты ветеранам войны с 1 февраля
Размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны будет повышен на 7,4% с 1 февраля, сообщила заместитель министра труда и... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:40
2024-01-23T13:40
2024-01-23T13:40
ольга баталина
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны будет повышен на 7,4% с 1 февраля, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. На заседании оргкомитета "Наша Победа" Баталина сообщила, что, по последним данным, средний размер пенсии у инвалидов Великой Отечественной войны в 2023 году превысил 38 тысяч рублей, у участников Великой Отечественной войны с инвалидностью - 52 тысячи рублей, у вдов погибших участников войны - 34 тысячи рублей. "Кроме того, ветеранам и вдовам установлена ежемесячная денежная выплата, ее размер ежегодно индексируется, и с 1 февраля 2024 года размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны также будет повышен на 7,4% – это уровень инфляции за прошлый год. Соответственно, у инвалидов войны эта выплата составляет 7 605 рублей", - сообщила Баталина. Она отметила, что в федеральном бюджете в полном объеме заложены все необходимые средства на осуществление мер поддержки ветеранов.
https://ria.ru/20240123/veteran-1922865998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга баталина, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
Ольга Баталина, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Общество
В России повысят соцвыплаты ветеранам войны с 1 февраля
В России повысят соцвыплаты и меры поддержки для ветеранов войны с 1 февраля
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны будет повышен на 7,4% с 1 февраля, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
На заседании оргкомитета "Наша Победа" Баталина сообщила, что, по последним данным, средний размер пенсии у инвалидов Великой Отечественной войны в 2023 году превысил 38 тысяч рублей, у участников Великой Отечественной войны с инвалидностью - 52 тысячи рублей, у вдов погибших участников войны - 34 тысячи рублей.
"Кроме того, ветеранам и вдовам установлена ежемесячная денежная выплата, ее размер ежегодно индексируется, и с 1 февраля 2024 года размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны также будет повышен на 7,4% – это уровень инфляции за прошлый год. Соответственно, у инвалидов войны эта выплата составляет 7 605 рублей", - сообщила Баталина.
Она отметила, что в федеральном бюджете в полном объеме заложены все необходимые средства на осуществление мер поддержки ветеранов.
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