https://ria.ru/20240123/veterany-1922957387.html

В России повысят соцвыплаты ветеранам войны с 1 февраля

В России повысят соцвыплаты ветеранам войны с 1 февраля - РИА Новости, 23.01.2024

В России повысят соцвыплаты ветеранам войны с 1 февраля

Размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны будет повышен на 7,4% с 1 февраля, сообщила заместитель министра труда и... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:40

2024-01-23T13:40

2024-01-23T13:40

ольга баталина

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны будет повышен на 7,4% с 1 февраля, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. На заседании оргкомитета "Наша Победа" Баталина сообщила, что, по последним данным, средний размер пенсии у инвалидов Великой Отечественной войны в 2023 году превысил 38 тысяч рублей, у участников Великой Отечественной войны с инвалидностью - 52 тысячи рублей, у вдов погибших участников войны - 34 тысячи рублей. "Кроме того, ветеранам и вдовам установлена ежемесячная денежная выплата, ее размер ежегодно индексируется, и с 1 февраля 2024 года размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны также будет повышен на 7,4% – это уровень инфляции за прошлый год. Соответственно, у инвалидов войны эта выплата составляет 7 605 рублей", - сообщила Баталина. Она отметила, что в федеральном бюджете в полном объеме заложены все необходимые средства на осуществление мер поддержки ветеранов.

https://ria.ru/20240123/veteran-1922865998.html

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Влада Копылова

ольга баталина, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество