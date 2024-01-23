https://ria.ru/20240123/vertolet-1922975747.html

В Канаде три человека погибли при крушении вертолета

В Канаде три человека погибли при крушении вертолета - РИА Новости, 23.01.2024

В Канаде три человека погибли при крушении вертолета

Три человека погибли, четверо пострадали в результате крушения частного вертолета горнолыжной компании Northern Escape на северо-западе Британской Колумбии в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:38

2024-01-23T14:38

2024-01-23T14:38

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Три человека погибли, четверо пострадали в результате крушения частного вертолета горнолыжной компании Northern Escape на северо-западе Британской Колумбии в Канаде, сообщает телеканал CTV со ссылкой на заявление компании. "Три человека погибли в результате крушения вертолета на северо-западе Британской Колумбии в понедельник днем... Еще четверо находятся в больнице в критическом состоянии", - сообщает телеканал. Телеканал также передает информацию, полученную от службы неотложной медицинской помощи Британской Колумбии, о том, что на место происшествия было отправлено пять машин скорой помощи. В результате парамедики оказали помощь и доставили четырех пострадавших в больницу в критическом состоянии. "Невозможно передать словами глубокую скорбь, которую мы испытываем, и горе, которое разделяют наши гости и сотрудники. Мы надеемся, что вы будете уважать частную жизнь тех, кого это коснулось в это чрезвычайно трудное время", - прокомментировал президент Northern Escape Джон Форрест. Форрест поблагодарил медицинских сотрудников и заявил, что компания будет тесно сотрудничать с властями, которые расследуют причины крушения.

https://ria.ru/20240122/gospital-1922753701.html

https://ria.ru/20240117/vertolet-1921809241.html

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в мире, британская колумбия, канада