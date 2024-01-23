В Канаде три человека погибли при крушении вертолета
В Канаде три человека погибли, четверо пострадали при крушении вертолета
© Фото : Northern Escape Heli-SkiingВертолет компании Northern Escape Heli-Skiing
© Фото : Northern Escape Heli-Skiing
Вертолет компании Northern Escape Heli-Skiing. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Три человека погибли, четверо пострадали в результате крушения частного вертолета горнолыжной компании Northern Escape на северо-западе Британской Колумбии в Канаде, сообщает телеканал CTV со ссылкой на заявление компании.
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"Три человека погибли в результате крушения вертолета на северо-западе Британской Колумбии в понедельник днем... Еще четверо находятся в больнице в критическом состоянии", - сообщает телеканал.
Телеканал также передает информацию, полученную от службы неотложной медицинской помощи Британской Колумбии, о том, что на место происшествия было отправлено пять машин скорой помощи. В результате парамедики оказали помощь и доставили четырех пострадавших в больницу в критическом состоянии.
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"Невозможно передать словами глубокую скорбь, которую мы испытываем, и горе, которое разделяют наши гости и сотрудники. Мы надеемся, что вы будете уважать частную жизнь тех, кого это коснулось в это чрезвычайно трудное время", - прокомментировал президент Northern Escape Джон Форрест.
Форрест поблагодарил медицинских сотрудников и заявил, что компания будет тесно сотрудничать с властями, которые расследуют причины крушения.