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"Больше могил". Испанский военкор побывал на Украине и пришел в ужас - РИА Новости, 23.01.2024
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13:01 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/uzhas-1922948523.html
"Больше могил". Испанский военкор побывал на Украине и пришел в ужас
"Больше могил". Испанский военкор побывал на Украине и пришел в ужас - РИА Новости, 23.01.2024
"Больше могил". Испанский военкор побывал на Украине и пришел в ужас
ВСУ несут катастрофические потери, о чем свидетельствует огромное количество новых могил на Украине, заявил в подкасте El Mundo побывавший в стране военный... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:01
2024-01-23T13:01
в мире
украина
харьков
днепропетровск
вооруженные силы украины
el mundo
политика
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. ВСУ несут катастрофические потери, о чем свидетельствует огромное количество новых могил на Украине, заявил в подкасте El Mundo побывавший в стране военный корреспондент издания Хавьер Эспиноса.&quot;С украинской стороны огромные потери. Очень серьезные. Кладбища с каждым разом становятся все шире&quot;, — утверждает он.По его словам, расширение кладбищ Эспиноса наблюдал в таких городах, как Харьков, Днепропетровск и Запорожье.&quot;С каждым разом видно, как они расширяются и как ежедневно появляются десятки и десятки новых могил&quot;, — посетовал военкор.Журналист также добавил, что украинцы утратили какой-либо оптимизм из-за провалов их вооруженных сил.На прошлой неделе немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после посещения Киева и общения с украинскими бойцами на фронте сообщил, что Вооруженные силы Украины находятся в патовой ситуации, поскольку солдаты измождены, а снарядов недостаточно для отражения атак российской армии.
https://ria.ru/20240123/vsu-1922919510.html
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в мире, украина, харьков, днепропетровск, вооруженные силы украины, el mundo, политика
В мире, Украина, Харьков, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, El Mundo, Политика
"Больше могил". Испанский военкор побывал на Украине и пришел в ужас

Побывавший на Украине испанский военкор пришел в ужас из-за огромных потерь ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. ВСУ несут катастрофические потери, о чем свидетельствует огромное количество новых могил на Украине, заявил в подкасте El Mundo побывавший в стране военный корреспондент издания Хавьер Эспиноса.
«

"С украинской стороны огромные потери. Очень серьезные. Кладбища с каждым разом становятся все шире", — утверждает он.

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По его словам, расширение кладбищ Эспиноса наблюдал в таких городах, как Харьков, Днепропетровск и Запорожье.
«

"С каждым разом видно, как они расширяются и как ежедневно появляются десятки и десятки новых могил", — посетовал военкор.

Журналист также добавил, что украинцы утратили какой-либо оптимизм из-за провалов их вооруженных сил.
На прошлой неделе немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после посещения Киева и общения с украинскими бойцами на фронте сообщил, что Вооруженные силы Украины находятся в патовой ситуации, поскольку солдаты измождены, а снарядов недостаточно для отражения атак российской армии.
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