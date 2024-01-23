https://ria.ru/20240123/uzhas-1922948523.html
"Больше могил". Испанский военкор побывал на Украине и пришел в ужас
"Больше могил". Испанский военкор побывал на Украине и пришел в ужас - РИА Новости, 23.01.2024
"Больше могил". Испанский военкор побывал на Украине и пришел в ужас
ВСУ несут катастрофические потери, о чем свидетельствует огромное количество новых могил на Украине, заявил в подкасте El Mundo побывавший в стране военный... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:01
2024-01-23T13:01
2024-01-23T13:01
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. ВСУ несут катастрофические потери, о чем свидетельствует огромное количество новых могил на Украине, заявил в подкасте El Mundo побывавший в стране военный корреспондент издания Хавьер Эспиноса."С украинской стороны огромные потери. Очень серьезные. Кладбища с каждым разом становятся все шире", — утверждает он.По его словам, расширение кладбищ Эспиноса наблюдал в таких городах, как Харьков, Днепропетровск и Запорожье."С каждым разом видно, как они расширяются и как ежедневно появляются десятки и десятки новых могил", — посетовал военкор.Журналист также добавил, что украинцы утратили какой-либо оптимизм из-за провалов их вооруженных сил.На прошлой неделе немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после посещения Киева и общения с украинскими бойцами на фронте сообщил, что Вооруженные силы Украины находятся в патовой ситуации, поскольку солдаты измождены, а снарядов недостаточно для отражения атак российской армии.
https://ria.ru/20240123/vsu-1922919510.html
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в мире, украина, харьков, днепропетровск, вооруженные силы украины, el mundo, политика
В мире, Украина, Харьков, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, El Mundo, Политика
"Больше могил". Испанский военкор побывал на Украине и пришел в ужас
Побывавший на Украине испанский военкор пришел в ужас из-за огромных потерь ВСУ