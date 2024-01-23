https://ria.ru/20240123/ukraina-1923004624.html

Ущерб был колоссальный. На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине

Ущерб был колоссальный. На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине - РИА Новости, 23.01.2024

Ущерб был колоссальный. На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине

Российская армия уничтожила на Украине пусковые установки ПВО IRIS-T, которые производит и поставляет Германия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:55

2024-01-23T15:55

2024-01-23T15:55

политика

украина

россия

германия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российская армия уничтожила на Украине пусковые установки ПВО IRIS-T, которые производит и поставляет Германия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Россия продолжает наносить колоссальный ущерб системе противовоздушной обороны Украины. Они буквально охотятся за пусковыми установками. <…> Недавно ракетным ударом были уничтожены системы IRIS-T, отправленные на Украину Германией", — рассказал аналитик.Как отметил Меркурис, обстановка на фронте кардинально меняется из-за сильного истощения украинских войск в результате интенсивных боев и высокоточных артиллерийских ударов Москвы.Российская армия продолжает ликвидацию объектов энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Во вторник в Министерстве обороны сообщили, что ВКС минувшей ночью поразили предприятия противника, производящие ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922984874.html

украина

россия

германия

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политика, украина, россия, германия, воздушно-космические силы россии