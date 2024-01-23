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Ущерб был колоссальный. На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине - РИА Новости, 23.01.2024
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15:55 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/ukraina-1923004624.html
Ущерб был колоссальный. На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине
Ущерб был колоссальный. На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине - РИА Новости, 23.01.2024
Ущерб был колоссальный. На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине
Российская армия уничтожила на Украине пусковые установки ПВО IRIS-T, которые производит и поставляет Германия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:55
2024-01-23T15:55
политика
украина
россия
германия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российская армия уничтожила на Украине пусковые установки ПВО IRIS-T, которые производит и поставляет Германия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Россия продолжает наносить колоссальный ущерб системе противовоздушной обороны Украины. Они буквально охотятся за пусковыми установками. &lt;…&gt; Недавно ракетным ударом были уничтожены системы IRIS-T, отправленные на Украину Германией", — рассказал аналитик.Как отметил Меркурис, обстановка на фронте кардинально меняется из-за сильного истощения украинских войск в результате интенсивных боев и высокоточных артиллерийских ударов Москвы.Российская армия продолжает ликвидацию объектов энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Во вторник в Министерстве обороны сообщили, что ВКС минувшей ночью поразили предприятия противника, производящие ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922984874.html
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политика, украина, россия, германия, воздушно-космические силы россии
Политика, Украина, Россия, Германия, Воздушно-космические силы России
Ущерб был колоссальный. На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине

Эксперт Меркурис: Россия ракетным ударом по Украине подорвала немецкие IRIS-T

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание
Истребитель Су-35 вылетает на задание - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российская армия уничтожила на Украине пусковые установки ПВО IRIS-T, которые производит и поставляет Германия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"Россия продолжает наносить колоссальный ущерб системе противовоздушной обороны Украины. Они буквально охотятся за пусковыми установками. <…> Недавно ракетным ударом были уничтожены системы IRIS-T, отправленные на Украину Германией", — рассказал аналитик.
Как отметил Меркурис, обстановка на фронте кардинально меняется из-за сильного истощения украинских войск в результате интенсивных боев и высокоточных артиллерийских ударов Москвы.
Российская армия продолжает ликвидацию объектов энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Во вторник в Министерстве обороны сообщили, что ВКС минувшей ночью поразили предприятия противника, производящие ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.
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ПолитикаУкраинаРоссияГерманияВоздушно-космические силы России
 
 
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