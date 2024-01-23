https://ria.ru/20240123/ukraina-1922986907.html

"Скоро объявят". Стало известно, что приготовил Запад Украине

"Скоро объявят". Стало известно, что приготовил Запад Украине - РИА Новости, 23.01.2024

"Скоро объявят". Стало известно, что приготовил Запад Украине

Западные союзники Киева скоро открыто будут говорить о разделе Украины для прекращения боевых действий в стране, заявил бывший чешский высокопоставленный... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:12

2024-01-23T15:12

2024-01-23T18:53

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Западные союзники Киева скоро открыто будут говорить о разделе Украины для прекращения боевых действий в стране, заявил бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentni listy."Главный сценарий, основанный на реальном положении дел, предусматривает, что Киев не будет контролировать все территории, которые входят в международно признанные границы Украины. Те, кто на этом настаивает и считает это главным условием мира, пребывают в иллюзиях. Те, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, смотрят на вещи трезво", — утверждает он.По его словам, Украина, потерявшая западную поддержку, будет продолжать и дальше "сыпаться" в ходе конфликта с Россией, если ее союзники никак не заставят ее пойти на уступки."Момент истины наступит. Я не знаю, когда это произойдет: через пару месяцев, еще в этом году или через год, но ясно, что так и будет и что Украина не сохранится. <…> Тогда и наступит момент истины. Точно так же в определенный момент Запад отказался от Афганистана, а до того и от Ирака. Теперь нечто подобное ждет Украину", — резюмировал он.Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что для прекращения конфликта на Украине Киеву придется отдать территории Москве.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240123/uzhas-1922948523.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир путин, роберт фицо, политика