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"Скоро объявят". Стало известно, что приготовил Запад Украине - РИА Новости, 23.01.2024
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15:12 23.01.2024 (обновлено: 18:53 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922986907.html
"Скоро объявят". Стало известно, что приготовил Запад Украине
"Скоро объявят". Стало известно, что приготовил Запад Украине - РИА Новости, 23.01.2024
"Скоро объявят". Стало известно, что приготовил Запад Украине
Западные союзники Киева скоро открыто будут говорить о разделе Украины для прекращения боевых действий в стране, заявил бывший чешский высокопоставленный... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:12
2024-01-23T18:53
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
роберт фицо
политика
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Западные союзники Киева скоро открыто будут говорить о разделе Украины для прекращения боевых действий в стране, заявил бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentni listy.&quot;Главный сценарий, основанный на реальном положении дел, предусматривает, что Киев не будет контролировать все территории, которые входят в международно признанные границы Украины. Те, кто на этом настаивает и считает это главным условием мира, пребывают в иллюзиях. Те, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, смотрят на вещи трезво&quot;, — утверждает он.По его словам, Украина, потерявшая западную поддержку, будет продолжать и дальше "сыпаться" в ходе конфликта с Россией, если ее союзники никак не заставят ее пойти на уступки.&quot;Момент истины наступит. Я не знаю, когда это произойдет: через пару месяцев, еще в этом году или через год, но ясно, что так и будет и что Украина не сохранится. &lt;…&gt; Тогда и наступит момент истины. Точно так же в определенный момент Запад отказался от Афганистана, а до того и от Ирака. Теперь нечто подобное ждет Украину&quot;, — резюмировал он.Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что для прекращения конфликта на Украине Киеву придется отдать территории Москве.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240123/uzhas-1922948523.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир путин, роберт фицо, политика
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Роберт Фицо, Политика
"Скоро объявят". Стало известно, что приготовил Запад Украине

Чешский экс-дипломат Друлак: Запад открыто заявит о разделе Украины

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные в Харьковской области
Раненые украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Западные союзники Киева скоро открыто будут говорить о разделе Украины для прекращения боевых действий в стране, заявил бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentni listy.
«

"Главный сценарий, основанный на реальном положении дел, предусматривает, что Киев не будет контролировать все территории, которые входят в международно признанные границы Украины. Те, кто на этом настаивает и считает это главным условием мира, пребывают в иллюзиях. Те, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, смотрят на вещи трезво", — утверждает он.

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По его словам, Украина, потерявшая западную поддержку, будет продолжать и дальше "сыпаться" в ходе конфликта с Россией, если ее союзники никак не заставят ее пойти на уступки.
«

"Момент истины наступит. Я не знаю, когда это произойдет: через пару месяцев, еще в этом году или через год, но ясно, что так и будет и что Украина не сохранится. <…> Тогда и наступит момент истины. Точно так же в определенный момент Запад отказался от Афганистана, а до того и от Ирака. Теперь нечто подобное ждет Украину", — резюмировал он.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что для прекращения конфликта на Украине Киеву придется отдать территории Москве.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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