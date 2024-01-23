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В Крыму заявили, что Украина начинает признавать потерю шести субъектов - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922938406.html
В Крыму заявили, что Украина начинает признавать потерю шести субъектов
В Крыму заявили, что Украина начинает признавать потерю шести субъектов - РИА Новости, 23.01.2024
В Крыму заявили, что Украина начинает признавать потерю шести субъектов
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что законопроект о множественном гражданстве на Украине станет фактически первым шагом к... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:22
2024-01-23T12:22
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
донецкая народная республика
заур смирнов
республика крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что законопроект о множественном гражданстве на Украине станет фактически первым шагом к признанию российского статуса шести субъектов РФ, включая Крым и Севастополь. Ранее Владимир Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду Украины законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам, за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ. При этом, по данным издания "Страна.ua", законопроект предусматривает, что украинцев лишат гражданства Украины в случае добровольного получения российского паспорта. "Принятие данного закона будет означать фактически первый шаг к тому, что Украина признает добровольное приобретение российского гражданства населением Республики Крым, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а следовательно, признает и российский статус этих субъектов", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, крымчане себя давно не отождествляют с Украиной, а юридическое лишение киевскими властями их украинского гражданства навсегда положит конец общему бесславному украинскому прошлому. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230709/grazhdanstvo-1883089138.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
россия
украина
донецкая народная республика
республика крым
севастополь
луганская народная республика
херсонская область
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россия, в мире, украина, донецкая народная республика, заур смирнов, республика крым, севастополь, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Заур Смирнов, Республика Крым, Севастополь, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Крыму заявили, что Украина начинает признавать потерю шести субъектов

Общественник: Украина сделала первый шаг к признанию шести субъектов за Россией

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что законопроект о множественном гражданстве на Украине станет фактически первым шагом к признанию российского статуса шести субъектов РФ, включая Крым и Севастополь.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду Украины законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам, за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ. При этом, по данным издания "Страна.ua", законопроект предусматривает, что украинцев лишат гражданства Украины в случае добровольного получения российского паспорта.
Жители Херсонской области получают российские паспорта - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Жителей новых регионов призвали определиться с гражданством
9 июля 2023, 12:34
"Принятие данного закона будет означать фактически первый шаг к тому, что Украина признает добровольное приобретение российского гражданства населением Республики Крым, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а следовательно, признает и российский статус этих субъектов", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, крымчане себя давно не отождествляют с Украиной, а юридическое лишение киевскими властями их украинского гражданства навсегда положит конец общему бесславному украинскому прошлому.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Крым и Донбасс Украине уже не вернуть. Запад о чем-то начал догадываться
23 октября 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЗаур СмирновРеспублика КрымСевастопольЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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