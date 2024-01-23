В Крыму заявили, что Украина начинает признавать потерю шести субъектов
Общественник: Украина сделала первый шаг к признанию шести субъектов за Россией
Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что законопроект о множественном гражданстве на Украине станет фактически первым шагом к признанию российского статуса шести субъектов РФ, включая Крым и Севастополь.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду Украины законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам, за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ. При этом, по данным издания "Страна.ua", законопроект предусматривает, что украинцев лишат гражданства Украины в случае добровольного получения российского паспорта.
"Принятие данного закона будет означать фактически первый шаг к тому, что Украина признает добровольное приобретение российского гражданства населением Республики Крым, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а следовательно, признает и российский статус этих субъектов", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, крымчане себя давно не отождествляют с Украиной, а юридическое лишение киевскими властями их украинского гражданства навсегда положит конец общему бесславному украинскому прошлому.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".