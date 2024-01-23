https://ria.ru/20240123/ukraina-1922914095.html

Около 300 украинских боевиков осудили за военные преступления, сообщил МИД

Около 300 украинских боевиков осудили за военные преступления, сообщил МИД - РИА Новости, 23.01.2024

Около 300 украинских боевиков осудили за военные преступления, сообщил МИД

За военные преступления в Донбассе осуждены уже около 300 украинских боевиков, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:20

2024-01-23T11:20

2024-01-23T11:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

родион мирошник

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. За военные преступления в Донбассе осуждены уже около 300 украинских боевиков, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24". "На данный момент около 300 боевиков уже получили свои приговоры, причем это очень серьезные сроки - лет от 10-12 до пожизненного", - заявил Мирошник. По его словам, "в судах Донецка, Луганска, Ростова-на-Дону вскрываются просто жуткие картины, когда эти боевики дают показания".

https://ria.ru/20231226/mariupol-1918123975.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, родион мирошник, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр