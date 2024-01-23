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Около 300 украинских боевиков осудили за военные преступления, сообщил МИД
Около 300 украинских боевиков осудили за военные преступления, сообщил МИД - РИА Новости, 23.01.2024
Около 300 украинских боевиков осудили за военные преступления, сообщил МИД
За военные преступления в Донбассе осуждены уже около 300 украинских боевиков, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:20
2024-01-23T11:20
2024-01-23T11:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
родион мирошник
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. За военные преступления в Донбассе осуждены уже около 300 украинских боевиков, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24". "На данный момент около 300 боевиков уже получили свои приговоры, причем это очень серьезные сроки - лет от 10-12 до пожизненного", - заявил Мирошник. По его словам, "в судах Донецка, Луганска, Ростова-на-Дону вскрываются просто жуткие картины, когда эти боевики дают показания".
https://ria.ru/20231226/mariupol-1918123975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Родион Мирошник, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Около 300 украинских боевиков осудили за военные преступления, сообщил МИД
Мирошник: за военные преступления в Донбассе осудили уже около 300 боевиков ВСУ