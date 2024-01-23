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Около 300 украинских боевиков осудили за военные преступления, сообщил МИД - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922914095.html
Около 300 украинских боевиков осудили за военные преступления, сообщил МИД
Около 300 украинских боевиков осудили за военные преступления, сообщил МИД - РИА Новости, 23.01.2024
Около 300 украинских боевиков осудили за военные преступления, сообщил МИД
За военные преступления в Донбассе осуждены уже около 300 украинских боевиков, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:20
2024-01-23T11:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
родион мирошник
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. За военные преступления в Донбассе осуждены уже около 300 украинских боевиков, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24". "На данный момент около 300 боевиков уже получили свои приговоры, причем это очень серьезные сроки - лет от 10-12 до пожизненного", - заявил Мирошник. По его словам, "в судах Донецка, Луганска, Ростова-на-Дону вскрываются просто жуткие картины, когда эти боевики дают показания".
https://ria.ru/20231226/mariupol-1918123975.html
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безопасность, россия, родион мирошник, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Родион Мирошник, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Около 300 украинских боевиков осудили за военные преступления, сообщил МИД

Мирошник: за военные преступления в Донбассе осудили уже около 300 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. За военные преступления в Донбассе осуждены уже около 300 украинских боевиков, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
"На данный момент около 300 боевиков уже получили свои приговоры, причем это очень серьезные сроки - лет от 10-12 до пожизненного", - заявил Мирошник. По его словам, "в судах Донецка, Луганска, Ростова-на-Дону вскрываются просто жуткие картины, когда эти боевики дают показания".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Четыре морпеха ВСУ получили пожизненные сроки за убийства в Мариуполе
26 декабря 2023, 11:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРодион МирошникМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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