https://ria.ru/20240123/ukraina-1922879716.html

США не будут вечно поддерживать Украину, уверен турецкий аналитик

США не будут вечно поддерживать Украину, уверен турецкий аналитик - РИА Новости, 23.01.2024

США не будут вечно поддерживать Украину, уверен турецкий аналитик

Украина загоняет себя в угол, а США не будут поддерживать ее вечно, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T07:04

2024-01-23T07:04

2024-01-23T07:05

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АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Украина загоняет себя в угол, а США не будут поддерживать ее вечно, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Запад не заинтересован в переговорах России и Украины, и совершенно точно, что команду дает Вашингтон, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. "Решение президента Зеленского запретить мирные переговоры вступило в период, когда Киев загоняет себя в угол, а неспособность начать мирные переговоры день за днем ​​ослабляет руку Украины. Общественность должна понять, что США не будут поддерживать Украину вечно и что они должны быть готовы ко всем негативным последствиям", - сказал собеседник агентства. "Действительно, в последнее время на Украине начала проявляться реакция против Запада, но винить в этом европейские страны и атлантический блок неправильно. Войны ведутся на фронтах, но дипломатия часто приносит дивиденды за столом переговоров, и стамбульские переговоры являются очень хорошим примером этого. Киевская администрация не сумела должным образом провести процесс дипломатического решения и сегодня переживает последствия", - добавил Озер. По его словам, если появится общая точка зрения и будет достигнуто заключение о бессрочном прекращении огня, украинская группа может внести предложение в правительство. "Если президент Зеленский пожелает, то он может вынести этот вопрос на референдум и избежать принятия на себя политической ответственности", - сказал Озер. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Москву к переговорам, готовность к которым она проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240123/ssha-1922871153.html

https://ria.ru/20240122/podderzhka-1922857776.html

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украина, россия, киев, сергей лавров, владимир путин, в мире