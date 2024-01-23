Рейтинг@Mail.ru
Между Францией и Германией разгорелся скандал из-за помощи Украине - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:41 23.01.2024 (обновлено: 17:47 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922878904.html
Между Францией и Германией разгорелся скандал из-за помощи Украине
Между Францией и Германией разгорелся скандал из-за помощи Украине - РИА Новости, 23.01.2024
Между Францией и Германией разгорелся скандал из-за помощи Украине
Франция резко отреагировала на упреки в недостаточной поддержке Украины, в то время как канцлер ФРГ Олаф Шольц требует от нее увеличения военной помощи ВСУ,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T06:41
2024-01-23T17:47
в мире
украина
франция
германия
олаф шольц
себастьян лекорню
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850766539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e15034136b0d9b8c9d4fd12907923f7a.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Франция резко отреагировала на упреки в недостаточной поддержке Украины, в то время как канцлер ФРГ Олаф Шольц требует от нее увеличения военной помощи ВСУ, говорится в статье немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.Как пишет издание, для Украины сложилась "мрачная военная ситуация": летнее контрнаступление провалилось, а республиканцы в конгрессе США блокируют выделение новых траншей. В Европе же опасаются, что Киев может проиграть или "столкнуться с серьезными трудностями" уже в этом году.На этом фоне со стороны некоторых европейских лидеров раздаются призывы увеличить поставки ВСУ оружия и боеприпасов и к этой группе прежде всего относится канцлер Германии Олаф Шольц, отмечает SZ. "В последние недели он читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе", — пишет издание.Шольц "открыто потребовал", чтобы другие страны Евросоюза последовали примеру Берлина, который объявил об удвоении военной помощи Украине в этом году до восьми миллиардов евро, при этом его призыв был обращен к крупным странам: Италии, Испании и прежде всего Франции.Как указывает SZ, разрыв между "порой напыщенной проукраинской риторикой" Парижа и вкладом Франции, "измеряемым в евро", "все же значителен". Как заявил изданию анонимный европейский дипломат, Германия в 2024 году пообещала Киеву восемь миллиардов евро, Нидерланды — 2,5 миллиарда, в то время как от Франции "ничего подобного не слышали".Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как пишет газета, "желчно" отреагировал на подобные упреки. Комментируя данные Кильского института мировой экономики, подсчитавшего, что Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, он заявил, что там "смешали все в кучу".При этом, вероятно, "почувствовав проблемы с репутацией", Франция недавно объявила о новых планах по поставкам оружия Киеву, включая 78 САУ CAESAR, говорится в статье. Однако затем "началось типичное французское лавирование": Париж пообещал профинансировать закупку лишь 12 гаубиц общей стоимостью в 50 миллионов евро, еще 60 самоходок должны будут оплатить "союзники Украины", но что это будут за государства, там не раскрыли.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.
https://ria.ru/20240123/ssha-1922871153.html
https://ria.ru/20240122/podderzhka-1922857776.html
https://ria.ru/20240122/pomosch-1922856050.html
украина
франция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850766539_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_d457b5be3d9e29d52f6ee48fe129a6bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, германия, олаф шольц, себастьян лекорню, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Франция, Германия, Олаф Шольц, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Между Францией и Германией разгорелся скандал из-за помощи Украине

SZ: Франция резко отреагировала на упреки ФРГ в недостаточной поддержке Украины

© AP Photo / Lewis JolyВладимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц во время встречи в Париже
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц во время встречи в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Франция резко отреагировала на упреки в недостаточной поддержке Украины, в то время как канцлер ФРГ Олаф Шольц требует от нее увеличения военной помощи ВСУ, говорится в статье немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.
Как пишет издание, для Украины сложилась "мрачная военная ситуация": летнее контрнаступление провалилось, а республиканцы в конгрессе США блокируют выделение новых траншей. В Европе же опасаются, что Киев может проиграть или "столкнуться с серьезными трудностями" уже в этом году.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Экс-помощник главы минфина США заявил об иссякшем интересе к Украине
Вчера, 03:27
На этом фоне со стороны некоторых европейских лидеров раздаются призывы увеличить поставки ВСУ оружия и боеприпасов и к этой группе прежде всего относится канцлер Германии Олаф Шольц, отмечает SZ. "В последние недели он читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе", — пишет издание.
Шольц "открыто потребовал", чтобы другие страны Евросоюза последовали примеру Берлина, который объявил об удвоении военной помощи Украине в этом году до восьми миллиардов евро, при этом его призыв был обращен к крупным странам: Италии, Испании и прежде всего Франции.
Как указывает SZ, разрыв между "порой напыщенной проукраинской риторикой" Парижа и вкладом Франции, "измеряемым в евро", "все же значителен". Как заявил изданию анонимный европейский дипломат, Германия в 2024 году пообещала Киеву восемь миллиардов евро, Нидерланды — 2,5 миллиарда, в то время как от Франции "ничего подобного не слышали".
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Кирби рассказал, что будет, если США прекратят поддержку Украины
22 января, 22:59
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как пишет газета, "желчно" отреагировал на подобные упреки. Комментируя данные Кильского института мировой экономики, подсчитавшего, что Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, он заявил, что там "смешали все в кучу".
При этом, вероятно, "почувствовав проблемы с репутацией", Франция недавно объявила о новых планах по поставкам оружия Киеву, включая 78 САУ CAESAR, говорится в статье. Однако затем "началось типичное французское лавирование": Париж пообещал профинансировать закупку лишь 12 гаубиц общей стоимостью в 50 миллионов евро, еще 60 самоходок должны будут оплатить "союзники Украины", но что это будут за государства, там не раскрыли.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
СМИ: страны ЕС готовы выделить помощь Киеву вне независимости от Венгрии
22 января, 22:33
 
В миреУкраинаФранцияГерманияОлаф ШольцСебастьян ЛекорнюСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала