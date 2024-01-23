https://ria.ru/20240123/ukraina-1922878904.html

Между Францией и Германией разгорелся скандал из-за помощи Украине

Между Францией и Германией разгорелся скандал из-за помощи Украине - РИА Новости, 23.01.2024

Между Францией и Германией разгорелся скандал из-за помощи Украине

Франция резко отреагировала на упреки в недостаточной поддержке Украины, в то время как канцлер ФРГ Олаф Шольц требует от нее увеличения военной помощи ВСУ,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T06:41

2024-01-23T06:41

2024-01-23T17:47

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олаф шольц

себастьян лекорню

сергей лавров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Франция резко отреагировала на упреки в недостаточной поддержке Украины, в то время как канцлер ФРГ Олаф Шольц требует от нее увеличения военной помощи ВСУ, говорится в статье немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.Как пишет издание, для Украины сложилась "мрачная военная ситуация": летнее контрнаступление провалилось, а республиканцы в конгрессе США блокируют выделение новых траншей. В Европе же опасаются, что Киев может проиграть или "столкнуться с серьезными трудностями" уже в этом году.На этом фоне со стороны некоторых европейских лидеров раздаются призывы увеличить поставки ВСУ оружия и боеприпасов и к этой группе прежде всего относится канцлер Германии Олаф Шольц, отмечает SZ. "В последние недели он читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе", — пишет издание.Шольц "открыто потребовал", чтобы другие страны Евросоюза последовали примеру Берлина, который объявил об удвоении военной помощи Украине в этом году до восьми миллиардов евро, при этом его призыв был обращен к крупным странам: Италии, Испании и прежде всего Франции.Как указывает SZ, разрыв между "порой напыщенной проукраинской риторикой" Парижа и вкладом Франции, "измеряемым в евро", "все же значителен". Как заявил изданию анонимный европейский дипломат, Германия в 2024 году пообещала Киеву восемь миллиардов евро, Нидерланды — 2,5 миллиарда, в то время как от Франции "ничего подобного не слышали".Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как пишет газета, "желчно" отреагировал на подобные упреки. Комментируя данные Кильского института мировой экономики, подсчитавшего, что Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, он заявил, что там "смешали все в кучу".При этом, вероятно, "почувствовав проблемы с репутацией", Франция недавно объявила о новых планах по поставкам оружия Киеву, включая 78 САУ CAESAR, говорится в статье. Однако затем "началось типичное французское лавирование": Париж пообещал профинансировать закупку лишь 12 гаубиц общей стоимостью в 50 миллионов евро, еще 60 самоходок должны будут оплатить "союзники Украины", но что это будут за государства, там не раскрыли.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.

https://ria.ru/20240123/ssha-1922871153.html

https://ria.ru/20240122/podderzhka-1922857776.html

https://ria.ru/20240122/pomosch-1922856050.html

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в мире, украина, франция, германия, олаф шольц, себастьян лекорню, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато