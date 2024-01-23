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"Это странно". На Западе оценили дерзкий указ Зеленского о России - РИА Новости, 23.01.2024
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20:36 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/ukaz-1923079599.html
"Это странно". На Западе оценили дерзкий указ Зеленского о России
"Это странно". На Западе оценили дерзкий указ Зеленского о России - РИА Новости, 23.01.2024
"Это странно". На Западе оценили дерзкий указ Зеленского о России
Указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации" выглядит странно, поскольку Киев терпит серьезное поражение на РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T20:36
2024-01-23T20:36
политика
россия
украина
владимир зеленский
валерий залужный
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации" выглядит странно, поскольку Киев терпит серьезное поражение на фронте, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.&quot;Сложно назвать это (указ Зеленского. — Прим. ред.) чем-то иным, кроме как территориальными претензиями. Выглядит это очень несуразно, поскольку россияне ведут успешные наступательные действия на фронте. Украина абсолютно точно терпит поражение в этом конфликте&quot;, — отметил эксперт.По его мнению, подобными мерами киевские власти хотят добиться большей поддержки со стороны националистически настроенной элиты. Зеленский намерен таким образом склонить на свою сторону политиков, симпатизирующих главкому ВСУ Валерию Залужному, который пользуется популярностью среди националистов, полагает Меркурис.Зеленский на этой неделе подписал указ об "исторически населенных украинцами" регионах России. К ним он отнес территории "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей".Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это незатейливым пропагандистским ходом, вызванным неудачами ВСУ на фронте. Он предложил украинскому лидеру "завязывать", иначе "так он скоро Канаду присоединит".Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя указ Зеленского о плане действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в России", заявила, что происходящее в соседнем государстве далеко от политических оценок, ближе к медицинской терминологии. Болезнь киевской власти переходит в заключительную стадию, подчеркнула она.Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, в свою очередь, сравнил Зеленского с Гитлером, который тоже мечтал прибрать к рукам русские земли.
https://ria.ru/20240123/zelenskiy-1923074303.html
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политика, россия, украина, владимир зеленский, валерий залужный, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, госдума рф
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
"Это странно". На Западе оценили дерзкий указ Зеленского о России

Меркурис: указ Зеленского о землях РФ выглядит несуразно на фоне разгрома ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации" выглядит странно, поскольку Киев терпит серьезное поражение на фронте, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«

"Сложно назвать это (указ Зеленского. — Прим. ред.) чем-то иным, кроме как территориальными претензиями. Выглядит это очень несуразно, поскольку россияне ведут успешные наступательные действия на фронте. Украина абсолютно точно терпит поражение в этом конфликте", — отметил эксперт.

По его мнению, подобными мерами киевские власти хотят добиться большей поддержки со стороны националистически настроенной элиты. Зеленский намерен таким образом склонить на свою сторону политиков, симпатизирующих главкому ВСУ Валерию Залужному, который пользуется популярностью среди националистов, полагает Меркурис.
Зеленский на этой неделе подписал указ об "исторически населенных украинцами" регионах России. К ним он отнес территории "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей".
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это незатейливым пропагандистским ходом, вызванным неудачами ВСУ на фронте. Он предложил украинскому лидеру "завязывать", иначе "так он скоро Канаду присоединит".
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя указ Зеленского о плане действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в России", заявила, что происходящее в соседнем государстве далеко от политических оценок, ближе к медицинской терминологии. Болезнь киевской власти переходит в заключительную стадию, подчеркнула она.
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, в свою очередь, сравнил Зеленского с Гитлером, который тоже мечтал прибрать к рукам русские земли.
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ПолитикаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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