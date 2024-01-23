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"Тщетная попытка": на Западе раскрыли отчаянный шаг НАТО из-за Украины - РИА Новости, 23.01.2024
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13:49 23.01.2024
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"Тщетная попытка": на Западе раскрыли отчаянный шаг НАТО из-за Украины
"Тщетная попытка": на Западе раскрыли отчаянный шаг НАТО из-за Украины - РИА Новости, 23.01.2024
"Тщетная попытка": на Западе раскрыли отчаянный шаг НАТО из-за Украины
Североатлантический альянс объявил о начале масштабных учений, имитирующих начало третьей мировой, из-за страха утратить актуальность и силу на фоне поражения... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:49
2024-01-23T13:49
украина
сша
европа
владимир зеленский
владимир путин
нато
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс объявил о начале масштабных учений, имитирующих начало третьей мировой, из-за страха утратить актуальность и силу на фоне поражения поддерживаемой НАТО Украины, пишет обозреватель UnHerd Филип Пилкингтон."Реальность такова, что все эти манипуляции можно свести к тщетной попытке НАТО вернуть себе актуальность на фоне ухудшающейся ситуации на Украине. Альянс обеими руками поддержал страну Владимира Зеленского, и не секрет, что конфликт для них складывается отнюдь не блестяще", — отметил он.Пилкингтон подчеркнул, что НАТО пытается подготовить западный мир к повсеместному глобальному конфликту. Однако, добавил он, одни из главных армий альянса —Великобритании и США — находятся в упадке."Как и США, британские военные испытывают острейший кадровый голод из-за недобора", — резюмировал эксперт.На прошлой неделе главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. В них задействуют порядка 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев. По данным испанского ABC, противником НАТО на учениях станет несуществующее государство, похожее на Россию.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает — Москва к этому готова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240123/zapchasti-1922905010.html
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украина, сша, европа, владимир зеленский, владимир путин, нато
Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
"Тщетная попытка": на Западе раскрыли отчаянный шаг НАТО из-за Украины

UnHerd: масштабные учения НАТО призваны скрыть крах ВСУ

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс объявил о начале масштабных учений, имитирующих начало третьей мировой, из-за страха утратить актуальность и силу на фоне поражения поддерживаемой НАТО Украины, пишет обозреватель UnHerd Филип Пилкингтон.
"Реальность такова, что все эти манипуляции можно свести к тщетной попытке НАТО вернуть себе актуальность на фоне ухудшающейся ситуации на Украине. Альянс обеими руками поддержал страну Владимира Зеленского, и не секрет, что конфликт для них складывается отнюдь не блестяще", — отметил он.
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Пилкингтон подчеркнул, что НАТО пытается подготовить западный мир к повсеместному глобальному конфликту. Однако, добавил он, одни из главных армий альянса —Великобритании и США — находятся в упадке.
"Как и США, британские военные испытывают острейший кадровый голод из-за недобора", — резюмировал эксперт.
На прошлой неделе главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. В них задействуют порядка 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев. По данным испанского ABC, противником НАТО на учениях станет несуществующее государство, похожее на Россию.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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