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Литва и Польша планируют провести военные учения в Сувалкском коридоре - РИА Новости, 23.01.2024
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02:44 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/ucheniya-1922868452.html
Литва и Польша планируют провести военные учения в Сувалкском коридоре
Литва и Польша планируют провести военные учения в Сувалкском коридоре - РИА Новости, 23.01.2024
Литва и Польша планируют провести военные учения в Сувалкском коридоре
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Литва и Польша планируют провести в апреле учения в так называемом Сувалкском коридоре на границе двух стран. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T02:44
2024-01-23T02:44
литва
польша
калининградская область
гитанас науседа
александр лукашенко
антон алиханов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Литва и Польша планируют провести в апреле учения в так называемом Сувалкском коридоре на границе двух стран. "Я очень рад, что президент Польши по-настоящему живо откликнулся на желание провести общие учения на этом участке земли, называемом Сувалкским коридором. Мы уже обсуждаем и конкретный срок, возможно, это будет апрель. Но не забудем, что Сувалкский коридор - это и составная часть стратегических планов НАТО, и точно нет такого, что мы одни здесь говорим о Сувалкском коридоре и его защите", - приводит слова Науседы агентство Delfi. Сувалкским коридором называют участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между российской Калининградской областью и белорусской Гродненской. Его длина составляет около 100 километров. Власти Литвы и других западных стран периодически говорят о некой угрозе в связи с Сувалкским коридором, отмечая, что в случае его гипотетического перекрытия балтийская республика окажется в полной изоляции от партнеров по НАТО. И в России, и в Белоруссии отмечали, что не имеют планов на эти территории. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что республике этот коридор "тысячу лет не нужен". Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отмечал, что Сувалкский коридор не интересен никому и неудобен с точки зрения логистики. Он также называл заявления об угрозе коридору "официальной натовской мифологией", в разгоне которой заинтересованы США ради размещения своих баз в Польше и Литве.
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литва, польша, калининградская область, гитанас науседа, александр лукашенко, антон алиханов, нато, в мире
Литва, Польша, Калининградская область, Гитанас Науседа, Александр Лукашенко, Антон Алиханов, НАТО, В мире
Литва и Польша планируют провести военные учения в Сувалкском коридоре

Президент Литвы Науседа заявил о планах учений с Польшей в Сувалкском коридоре

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/FacebookПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Facebook
Польские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Литва и Польша планируют провести в апреле учения в так называемом Сувалкском коридоре на границе двух стран.
«
"Я очень рад, что президент Польши по-настоящему живо откликнулся на желание провести общие учения на этом участке земли, называемом Сувалкским коридором. Мы уже обсуждаем и конкретный срок, возможно, это будет апрель. Но не забудем, что Сувалкский коридор - это и составная часть стратегических планов НАТО, и точно нет такого, что мы одни здесь говорим о Сувалкском коридоре и его защите", - приводит слова Науседы агентство Delfi.
Сувалкским коридором называют участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между российской Калининградской областью и белорусской Гродненской. Его длина составляет около 100 километров.
Власти Литвы и других западных стран периодически говорят о некой угрозе в связи с Сувалкским коридором, отмечая, что в случае его гипотетического перекрытия балтийская республика окажется в полной изоляции от партнеров по НАТО.
И в России, и в Белоруссии отмечали, что не имеют планов на эти территории. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что республике этот коридор "тысячу лет не нужен". Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отмечал, что Сувалкский коридор не интересен никому и неудобен с точки зрения логистики. Он также называл заявления об угрозе коридору "официальной натовской мифологией", в разгоне которой заинтересованы США ради размещения своих баз в Польше и Литве.
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ЛитваПольшаКалининградская областьГитанас НауседаАлександр ЛукашенкоАнтон АлихановНАТОВ мире
 
 
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