Госзаказчики за два года снизили затраты на уборку снега на 13 процентов
Госзаказчики за два года снизили затраты на уборку снега до 51 миллиарда рублей
© Комплекс городского хозяйства МосквыУборка снега в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Уборка снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сумма затрат госзаказчиков на уборку территории и вывоз снега снижается уже два года подряд, по итогам 2023 года они потратили на эти нужды 51 миллиард рублей, что на 13% меньше, чем в 2021 году, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Торгов".
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"Тенденция на снижение затрат на уборку территории в госзакупках наблюдается уже второй год. В 2021 году государственные и муниципальные заказчики по 44-ФЗ (госзакупки) реализовали 59 миллиардов рублей в 13 тысячах электронных закупок. В 2022 году на вывоз снега и уборку территории состоялось такое же количество тендеров на 54 миллиарда рублей. Это на 8% меньше, чем годом ранее. За 2023 год заказчики еще снизили затраты. Если сравнивать 2021 и 2023 год, то заказчики снизили расходы более чем на 13%", - рассказал аналитик Василий Данильчик.
Одну из самых крупных закупок по уборке территории провела администрация поселения Внуковское Московской области. Заказчик заключил госконтракт на 1 миллиард рублей на услуги по уборке дворовых территорий, тротуаров, вывозу и уборке снега, в том числе с использованием спецтехники.
При этом в других городах страны затраты на уборку несопоставимы с затратами поселения Внуковское с 40 тысячами населения. Например, в Новосибирске госзаказчики потратили 628 миллионов рублей в 351 закупке за 2023 год на эти услуги. По итогам прошлого года расходы на уборку у госзаказчиков из Новосибирска оказались в два раза больше, чем в 2022 году.
"В Санкт-Петербурге ситуация обратная. В 2022 году бюджетные организации провели 1,05 тысячи закупок общей стоимостью 5,63 миллиарда рублей, а в 2023 году на уборку города госзаказчики потратили 2,55 миллиарда рублей в 1044 закупке", - заключил Данильчик.