https://ria.ru/20240123/ubiystvo-1922930625.html

Петербурженка призналась, что задушила восьмимесячную дочь

Петербурженка призналась, что задушила восьмимесячную дочь - РИА Новости, 23.01.2024

Петербурженка призналась, что задушила восьмимесячную дочь

Двадцатитрехлетней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в убийстве восьмимесячной дочери, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:53

2024-01-23T11:53

2024-01-23T11:53

происшествия

россия

санкт-петербург

выборгский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Двадцатитрехлетней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в убийстве восьмимесячной дочери, сообщил городской главк СК РФ. "По версии следствия, обвиняемая 18 января... в квартире одного из домов по Тихоокеанской улице на почве внезапно возникших неприязненных отношений задушила подушкой свою 8-месячную дочь, которая не хотела спать", – говорится в сообщении. После этого женщина уехала к знакомому, оставив дома маленького сына в возрасте год и девять месяцев. Вернувшись через два дня, она сообщила правоохранителям, что обнаружила тело дочери, якобы оставленной на попечение знакомой, уточняют в Следственном комитете. "Следственным отделом по Выборгскому району... предъявлено обвинение 23-летней местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного п. "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", – информирует ГСУСК. Будучи допрошенной в качестве обвиняемой, женщина полностью признала вину и подтвердила показания на месте происшествия. Сын обвиняемой в настоящее время находится с отцом, который живет отдельно.

https://ria.ru/20231221/peterburzhets-1917220736.html

https://ria.ru/20230804/pokushenie-1888172838.html

россия

санкт-петербург

выборгский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, санкт-петербург, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)