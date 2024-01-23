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Петербурженка призналась, что задушила восьмимесячную дочь - РИА Новости, 23.01.2024
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11:53 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/ubiystvo-1922930625.html
Петербурженка призналась, что задушила восьмимесячную дочь
Петербурженка призналась, что задушила восьмимесячную дочь - РИА Новости, 23.01.2024
Петербурженка призналась, что задушила восьмимесячную дочь
Двадцатитрехлетней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в убийстве восьмимесячной дочери, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:53
2024-01-23T11:53
происшествия
россия
санкт-петербург
выборгский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Двадцатитрехлетней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в убийстве восьмимесячной дочери, сообщил городской главк СК РФ. "По версии следствия, обвиняемая 18 января... в квартире одного из домов по Тихоокеанской улице на почве внезапно возникших неприязненных отношений задушила подушкой свою 8-месячную дочь, которая не хотела спать", – говорится в сообщении. После этого женщина уехала к знакомому, оставив дома маленького сына в возрасте год и девять месяцев. Вернувшись через два дня, она сообщила правоохранителям, что обнаружила тело дочери, якобы оставленной на попечение знакомой, уточняют в Следственном комитете. "Следственным отделом по Выборгскому району... предъявлено обвинение 23-летней местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного п. "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", – информирует ГСУСК. Будучи допрошенной в качестве обвиняемой, женщина полностью признала вину и подтвердила показания на месте происшествия. Сын обвиняемой в настоящее время находится с отцом, который живет отдельно.
https://ria.ru/20231221/peterburzhets-1917220736.html
https://ria.ru/20230804/pokushenie-1888172838.html
россия
санкт-петербург
выборгский район
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происшествия, россия, санкт-петербург, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Выборгский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Петербурженка призналась, что задушила восьмимесячную дочь

Петербурженка призналась, что убила восьмимесячную дочь, не хотевшую спать

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Двадцатитрехлетней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в убийстве восьмимесячной дочери, сообщил городской главк СК РФ.
"По версии следствия, обвиняемая 18 января... в квартире одного из домов по Тихоокеанской улице на почве внезапно возникших неприязненных отношений задушила подушкой свою 8-месячную дочь, которая не хотела спать", – говорится в сообщении.
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После этого женщина уехала к знакомому, оставив дома маленького сына в возрасте год и девять месяцев. Вернувшись через два дня, она сообщила правоохранителям, что обнаружила тело дочери, якобы оставленной на попечение знакомой, уточняют в Следственном комитете.
"Следственным отделом по Выборгскому району... предъявлено обвинение 23-летней местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного п. "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", – информирует ГСУСК.
Будучи допрошенной в качестве обвиняемой, женщина полностью признала вину и подтвердила показания на месте происшествия. Сын обвиняемой в настоящее время находится с отцом, который живет отдельно.
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