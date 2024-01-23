https://ria.ru/20240123/tyulen-1923007769.html
Ветеринары в Мурманской области помогли раненому тюленю и выпустили в море
Ветеринары в Мурманской области помогли раненому тюленю и выпустили в море - РИА Новости, 23.01.2024
Ветеринары в Мурманской области помогли раненому тюленю и выпустили в море
Специалисты обработали раны гренландского тюленя, найденного под Кандалакшей в Мурманской области, после чего выпустили его в естественную среду, сообщили в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:02
2024-01-23T16:02
2024-01-23T17:15
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МУРМАНСК, 23 янв — РИА Новости. Специалисты обработали раны гренландского тюленя, найденного под Кандалакшей в Мурманской области, после чего выпустили его в естественную среду, сообщили в региональном комитете по ветеринарии. "При осмотре у животного выявлены незначительные повреждения кожного покрова на морде и правой передней конечности. Раны обработали с применением антисептических средств и провели антибиотикотерапию. Общее состояние тюленя удовлетворительное, реакция на раздражители адекватная", — рассказали там.Уточняется, что животное выпустили в естественную среду обитания на побережье Белого моря.Во вторник утром зоозащитники из Кандалакши сообщили, что на автотрассе обнаружили раненого гренландского тюленя. На место оперативно выехали специалисты районной ветеринарной станции совместно с сотрудниками Кандалакшского заповедника.
https://ria.ru/20240119/tyulen-1922382795.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, кандалакша, белое море, общество
Хорошие новости, Мурманская область, Кандалакша, Белое море, Общество
Ветеринары в Мурманской области помогли раненому тюленю и выпустили в море
Ветеринары помогли обнаруженному под Кандалакшей гренландскому тюленю