https://ria.ru/20240123/tyulen-1923007769.html

Ветеринары в Мурманской области помогли раненому тюленю и выпустили в море

Ветеринары в Мурманской области помогли раненому тюленю и выпустили в море - РИА Новости, 23.01.2024

Ветеринары в Мурманской области помогли раненому тюленю и выпустили в море

Специалисты обработали раны гренландского тюленя, найденного под Кандалакшей в Мурманской области, после чего выпустили его в естественную среду, сообщили в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:02

2024-01-23T16:02

2024-01-23T17:15

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мурманская область

кандалакша

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МУРМАНСК, 23 янв — РИА Новости. Специалисты обработали раны гренландского тюленя, найденного под Кандалакшей в Мурманской области, после чего выпустили его в естественную среду, сообщили в региональном комитете по ветеринарии. "При осмотре у животного выявлены незначительные повреждения кожного покрова на морде и правой передней конечности. Раны обработали с применением антисептических средств и провели антибиотикотерапию. Общее состояние тюленя удовлетворительное, реакция на раздражители адекватная", — рассказали там.Уточняется, что животное выпустили в естественную среду обитания на побережье Белого моря.Во вторник утром зоозащитники из Кандалакши сообщили, что на автотрассе обнаружили раненого гренландского тюленя. На место оперативно выехали специалисты районной ветеринарной станции совместно с сотрудниками Кандалакшского заповедника.

https://ria.ru/20240119/tyulen-1922382795.html

https://ria.ru/20231130/nerpy-1912851794.html

мурманская область

кандалакша

белое море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мурманская область, кандалакша, белое море, общество