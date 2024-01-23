https://ria.ru/20240123/tsel-1923090598.html
В Белгородской области ПВО сбила воздушную цель
В Белгородской области ПВО сбила воздушную цель - РИА Новости, 23.01.2024
В Белгородской области ПВО сбила воздушную цель
Силы ПВО перехватили воздушную цель в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T21:52
2024-01-23T21:52
2024-01-23T22:35
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913816377_0:108:3077:1838_1920x0_80_0_0_36955cdd47eab904eec7fa8040cd916e.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Силы ПВО перехватили воздушную цель в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель — в районе села Тимоново", — написал он в Telegram-канале.Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Позднее в Минобороны сообщили, что над Белгородской областью сбили украинский дрон.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне украинские войска атаковали при помощи дрона-камикадзе село Репьяховка в Краснояружском районе Белгородской области. В результате пострадал местный житель, у него произошла контузия. Также при нападении посекло фасад частного жилого дома и легковой автомобиль.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240123/pvo-1922954756.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913816377_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_90760eaf8820227a0548980fbd7e02a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области ПВО сбила воздушную цель
В Белгородской области ПВО сбила воздушную цель, пострадавших и разрушений нет