https://ria.ru/20240123/tsel-1923090598.html

В Белгородской области ПВО сбила воздушную цель

В Белгородской области ПВО сбила воздушную цель - РИА Новости, 23.01.2024

В Белгородской области ПВО сбила воздушную цель

Силы ПВО перехватили воздушную цель в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T21:52

2024-01-23T21:52

2024-01-23T22:35

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Силы ПВО перехватили воздушную цель в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель — в районе села Тимоново", — написал он в Telegram-канале.Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Позднее в Минобороны сообщили, что над Белгородской областью сбили украинский дрон.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне украинские войска атаковали при помощи дрона-камикадзе село Репьяховка в Краснояружском районе Белгородской области. В результате пострадал местный житель, у него произошла контузия. Также при нападении посекло фасад частного жилого дома и легковой автомобиль.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240123/pvo-1922954756.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков