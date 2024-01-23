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В Белгородской области ПВО сбила воздушную цель - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 23.01.2024 (обновлено: 22:35 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/tsel-1923090598.html
В Белгородской области ПВО сбила воздушную цель
В Белгородской области ПВО сбила воздушную цель - РИА Новости, 23.01.2024
В Белгородской области ПВО сбила воздушную цель
Силы ПВО перехватили воздушную цель в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T21:52
2024-01-23T22:35
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Силы ПВО перехватили воздушную цель в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.&quot;В Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель — в районе села Тимоново&quot;, — написал он в Telegram-канале.Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Позднее в Минобороны сообщили, что над Белгородской областью сбили украинский дрон.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне украинские войска атаковали при помощи дрона-камикадзе село Репьяховка в Краснояружском районе Белгородской области. В результате пострадал местный житель, у него произошла контузия. Также при нападении посекло фасад частного жилого дома и легковой автомобиль.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240123/pvo-1922954756.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области ПВО сбила воздушную цель

В Белгородской области ПВО сбила воздушную цель, пострадавших и разрушений нет

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Силы ПВО перехватили воздушную цель в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"В Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель — в районе села Тимоново", — написал он в Telegram-канале.

Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Позднее в Минобороны сообщили, что над Белгородской областью сбили украинский дрон.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне украинские войска атаковали при помощи дрона-камикадзе село Репьяховка в Краснояружском районе Белгородской области. В результате пострадал местный житель, у него произошла контузия. Также при нападении посекло фасад частного жилого дома и легковой автомобиль.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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